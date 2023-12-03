Белорус получил пять лет колонии за пожертвование полку Калиновского

Суд в Минске приговорил к пяти годам колонии местного жителя Александра Гончарова. Его признали виновным по делу о финансировании полка имени Кастуся Калиновского — военного формирования, состоящего из белорусских граждан, воюющих на стороне Украины. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Это не первый суд по делу о переводе денег полку Калиновского или за попытку перевода.

В августе суд приговорил Анастасию Петроченко к трём годам колонии по делу о финансировании "экстремистского формирования". По данным следствия, после нападения России на Украину Петроченко переехала в Польшу. Там она попыталась перевести 16 долларов полку Калиновского со своего белорусского банковского счёта через интернет-банкинг, но транзакция не прошла. Петроченко задержали после возвращения на родину.

В марте прошлого года тогда ещё батальон, а теперь полк имени Кастуся Калиновского, состоящий белорусов, вошел в состав вооружённых сил Украины. Осенью 2022 года белорусское МВД признало "экстремистским формированием" сайт и соцсети полка и его "структурных подразделений".

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