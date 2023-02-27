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Белоруску арестовали на 15 суток за организацию чаепития с котами

В начале февраля жительницу Беларуси арестовали на 15 суток по статье об организации несанкционированного массового мероприятия. Теперь правозащитники узнали, что это было чаепитие с котами. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

Согласно решению суда, Елена Мирошниченко пригласила участников вайбер-сообщества "Хвостики" отпраздновать открытие дома для кошек с совместным чаепитием. Позже её вызвали в милицию – и там же задержали.

В постановлении говорится, что судья учла "характер и степень общественного вреда", причинённого правонарушением, которое по КоАП Беларуси относится к категории тяжких и направлено на "дестабилизацию ситуации в обществе и государстве".

Мирошниченко – известная местная зоозащитница. Сообщество "Хвостики", в котором она состоит, ежемесячно помогает десяткам бездомных животных.

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