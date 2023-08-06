Белорусская оппозиция презентовала в Варшаве паспорт "Новой Беларуси", сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Как сообщил представитель по международным делам Объединённого переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский, оппозиционеры ведут переговоры с представителями стран Евросоюза о признании нового документа, который был разработан с учётом "европейских традиций". По дизайну паспорт похож на паспорта стран ЕС. В нём отсутстсвует информация на русском языке, который официально является в Беларуси государственным.

Национальный паспорт "Новой Беларуси" решили разработать после того, как большое количество белорусов, выехавших из страны после начавшихся в 2020 году массовых репрессий, столкнулось с проблемой обмена паспортов через действующие дипломатические представительства Беларуси, подчиняющиеся режиму Александра Лукашенко.

Сам образец паспорта был представлен в рамках конференции "Новая Беларусь 2023", которую проводят в Варшаве Офис бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, Объединённый переходный кабинет Беларуси и Координационный совет оппозиции.

"На этой конференции мы будем говорить о том, какой должна быть новая Беларусь и как до неё можно дойти, - заявила Тихановская во вступительной речи. - Мы будем говорить о том, какие реформы нам необходимы, о методах нашей борьбы и способах поддержки наших политзаключенных, о том, какими должны быть отношения с соседями и как вернуть Беларусь на карту Европы".

"Трудно сказать, в какой точке этого пути мы находимся - в конце или только в самом начале. На этом пути не избежать ошибок, выгорания и взаимных обид. Но мы осилим этот путь только вместе", - резюмировала Тихановская.

В свою очередь представитель по транзитному периоду Объединённого переходного кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что сейчас ситуация в Беларуси "ещё в худшем состоянии, чем в 2020 году" - из-за большого количества политзаключенных, систематических репрессий и участия режима Лукашенко в агрессии против Украины.

По данным оппозиции, сейчас в Беларуси почти 1800 политзаключенных, включая 196 женщин и 8 несовершеннолетних. Исходя из этого одной из главных целей демократических сил, по словам Латушко, является их освобождение, которое возможно только при отстранении Лукашенко от власти, прекращении соучастия Беларуси в войне против Украины, вывода всех российских войск и баз с территории Беларуси, а также выхода из "Союзного государства", ОДКБ, ЕврАзЭС и других межгосударственных образований.

На конференции также выступил представитель полка Калиновского, воюющего на стороне ВСУ, Павел Кухта. Он призвал оппозицию к формированию "национально-освободительное движения", военным центром которого будет полк.

Иван Кравцов, представитель штаба одного из бывших кандидатов в президенты Беларуси Виктора Бабарико, ныне - политзаключённого, отметил, что к процессу борьбы против репрессий должны присоединиться иностранные политики, "которые продолжают встречаться с представителями режима Лукашенко", а также западные дипломаты, "которые всё ещё присутствуют на белорусской территории".

Валерий Сахащик, представитель по обороне и национальной безопасности Объединённого переходного кабинета Беларуси, добавил, что внешнюю стратегию Беларусь должна разрабатывать с учётом других вероятных сценариев развития ситуации в регионе после завершения войны в Украине, в том числе и такого, если Украина потеряет свои территории, которые останутся под российским контролем.

"Тогда Россия только укрепит своё влияние и экспансию в Беларусь", - заявил Сахащик, предположив, что "Запад займёт позицию сдерживания - и всё", а задачи, которые белорусская оппозиция ставит перед собой, "серьёзно усложнятся".

"Я бы предложил готовиться именно к таким событиям", - резюмировал Сахащик.