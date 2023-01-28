Белорусская теннисистка впервые в карьере выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере выиграла турнир Australian Open в одиночном разряде. Спортсменка в финале победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

В парном разряде Соболенко уже выигрывала открытый чемпионат Австралии в 2019 и 2021 годах.

Соболенко занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь на счету белорусской теннисистки 12 побед на турнирах под эгидой организации.

Рыбакина — 25-я ракетка мира. Она родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, а потом стала представлять Казахстан. В 2021 году Рыбакина выиграла соревнование Большого шлема в Уимблдоне.

Турнир Большого шлема Australian Open проходил в Мельбурне. Его призовой фонд — более 50 миллионов долларов США.