Все белорусские банки подключились к российской платёжной системе

Из-за возможного отключения от международной системы совершения платежей SWIFT все белорусские банки подключились к российской системе передачи финансовых сообщений, утверждают в Банке России.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало о том, что США и Европейский союз рассматривают введение новых "радикальных" санкций против России – в случае её возможного военного вторжения на Украину. В числе этих санкций также значилось отключение от системы финансовых платежей SWIFT.

Информация о возможном отключении России от SWIFT неоднократно появляется в СМИ начиная с весны 2014 года, когда западные страны ввели первые санкции в ответ на аннексию Крыма и военную агрессию в Донбассе. В Кремле называли такой вариант развития событий "маловероятным" - тем не менее, российские власти "в целях безопасности" создали свою систему передачи финансовых сообщений и национальную систему платёжных карт, в рамках которой всех бюджетников перевели на карту "Мир".

Начиная с августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих против их итогов, Запад регулярно расширяет санкции и в отношении белорусских властей. К концу текущего года под блокирующие или секторальные санкции попала почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании.