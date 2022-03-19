Белорусские дипломаты покинули Украину

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что посольство полностью завершило эвакуацию своих сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

Причиной эвакуация посол называет "несносные условия работы" - в частности, у посольства были заблокированы все финансовые счета, а сотрудникам посольства якобы были "созданные невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно". Дипломаты выехали из Украины в Молдову. Белорусский посол пожаловался, что при пересечении границы их вещи и транспорт были досмотрены, и их много часов не пропускали через границу.

Украинские пограничники от имени главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко попытались передать послу Беларуси символические "30 серебреников" для главы Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо - в связи с поддержкой Беларусью российского вооружённого вторжения в Украину. Посол отказался взять передачу. "С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник.

Российские дипломаты покинули Украину за день до вторжения в эту страну 24 февраля.