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Белорусские власти амнистируют 4 500 человек, но не участников протестов

Верхняя палата белорусского парламента одобрила проведение в стране амнистии к Дню народного единства. Она коснётся 4500 человек, в том числе осуждённых за коррупцию чиновников, но не участников протестов против режима Александра Лукашенко или выборов, — передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

По амнистии будут освобождены 1600 человек, ещё 3950 осужденным планируют сократить срок наказания на один год. Меры не коснутся осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления, участников протестов 2020 года и тех, кого признали виновными по преступлениям, связанным с "экстремизмом и терроризмом".

Этим заключенным одна из авторов законопроекта, депутат Марина Ленчевская советовала обращаться за помилованием. Один из авторов законопроекта рекомендовала таким обращаться за помилованием к Александру Лукашенко.

  • По данным правозащитного центра "Вясна", белорусские власти удерживают 1389 политических заключённых.
  • После выборов президента в 2020 году, победителем на которых власти в шестой раз подряд объявили Александра Лукашенко, в стране были тысячи участников протестов. Десятки тысяч вынуждены были покинуть страну.

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