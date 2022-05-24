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Белорусские власти признали экстремистской антиутопию о жизни в оккупированной Россией стране

Белорусское министерство информации включило роман "Собаки Европы" писателя Ольгерда Бахаревича в список экстремистских материалов. Одна из частей романа рассказывает о жизни в Беларуси будущего, находящейся под полным контролем России.

На запрет обратила внимание Белорусская служба Радио Свобода. Решение о запрете было принято Минским районным судом Минской области 17 мая. Книга стала первым художественным произведением, попавшем в список экстремистских материалов.

"Собаки Европы" вышли в 2017 году и заняла второе место в Премии Гедройца за лучшую книгу на белорусском языке, получила несколько литературных наград. Автор перевёл её на русский, в 2019 году она попала в шорт-лист престижной российской премии "Большая книга". Она переводилась также на французский и английский языки, готовится её перевод на немецкий.

Издание "Зеркало" отмечает, что запрет романа может быть объяснён как поиском идеологической крамолы, так и зачисткой независимых издательств в стране. После выборов президента в 2020 году, закончившихся протестами против официального победителя Александра Лукашенко, белорусские власти устроили беспрецедентную атаку на независимые медиа, оппозицию, культурные институты и гражданских и политических активистов. В стране заведены тысячи уголовных дел против оппозиции и людей, заподозренных в сочувствии к ней. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну.

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