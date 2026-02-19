Ссылки для упрощенного доступа

Белорусский оппозиционер Николай Статкевич вышел на свободу

Николай Статкевич выступает перед своими сторонниками, Минск, 24 мая 2020 года
Одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича освободили и позволили остаться в стране без депортации. Об этом сообщила его жена Марина Адамович. Она добавила, что Статкевич перенес инсульт и сейчас восстанавливается, у него есть проблемы с речью.

В один день со Статкевичем была освобождена и художница Наталья Левая, пишет телеграм-канал "Пул Первого". После начала полномасштабной войны она уехала в Польшу, но в 2023 году приехала родину и была задержана прямо на границе. Её приговорили к шести годам лишения свободы за донаты оппозиционным организациям и "Полку Калиновского", воюющему на стороне Украины. В колонии она забеременела после свидания с мужем.

Статкевич был в числе более полусотни политзаключенных, которых освободили из колоний и 11 сентября 2025 года принудительно вывезли на белорусско-литовскую границу. Среди освобожденных были журналист Радио Свобода Игорь Лосик, анархист Николай Дедок, философ Владимир Мацкевич, политик Дмитрий Дашкевич. Всего из колоний в тот день вышли 52 человека.

Когда автобус с освобожденными приехал на границу с Литвой, Николай Статкевич отказался покидать страну и остался на нейтральной полосе, после чего вернулся на белорусскую территорию. Позднее поступили сообщения, что оппозиционера вернули в колонию.

Статкевич – один из многолетних политических оппонентов Александра Лукашенко, выставлявший против него свою кандидатуру и на выборах 2020 года.

Оппозиционера задержали 31 мая 2020 года, за несколько месяцев до президентских выборов, и в декабре 2021 год приговорили к 14 годам заключения. По версии следствия, Статкевич "стоял за привлечением представителей радикального блока в механизм по дестабилизации ситуации в Беларуси", а в 2019 году вместе с Сергеем Тихановским и Павлом Северинцем через интернет "распространяли публичные призывы для подготовки к радикальным действиям".

Предъявленные ему обвинения политик назвал "бредом" и отказался знакомиться с материалами дела и участвовать в судебном процессе.

Правозащитный центр "Весна" признал Статкевича политзаключенным.

