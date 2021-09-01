Белорусский политзаключённый Игорь Лосик написал письмо папе римскому

Белорусский блогер, медиаконсультант Радио Свобода Игорь Лосик, который уже больше года находится в СИЗО в Беларуси, написал письмо папе римскому Франциску, в котором просит заступничества за "сотни и тысячи" белорусов, ставших жертвами репрессий режима Александра Лукашенко.

Письмо цитирует Белорусская служба Радио Свобода, его текст передала жена политзаключённого Дарья Лосик.

Находящийся в СИЗО Гомеля блогер просит главу католической церкви "призвать остановиться этих страшных людей, которым уже все равно на судьбы других, на сотни разбитых горем семей". В письме также говорится, что Лосик просит не за себя, а за тех белорусов, которые, по его словам, "потеряли надежду, находясь в таком же положении, как и я, а многие даже хуже И мне очень хочется верить, что Бог не оставил нас, что эта бессмысленная жестокость прекратится, что больше никто не умрет, и все вернутся к своим семьям".

Игорь Лосик, один из авторов телеграм-канала "Беларусь головного мозга", был арестован летом прошлого года, ещё до начала массовых протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко. После подавления протестов в СИЗО были брошены сотни людей, которых правозащитники признали политзаключёнными. Сейчас их в Беларуси более 500, некоторые уже были осуждены к различным срокам лишения свобода. Лосику приговор пока не вынесен. Он держал в СИЗО длительную голодовку, протестуя против своего ареста.

Представитель Ватикана от имени папы Франциска ранее заявил, что понтифик внимательно следить за ситуацией в Беларуси и выступает за мирную реализацию требований белорусского народа. Ряд католических священников в Беларуси выступили против насилия со стороны властей. Главу белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича власти из-за этого несколько месяцев не пускали в страну, а вскоре после возвращения он ушёл со своего поста.