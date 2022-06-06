Белорусский рэпер Макс Корж отменил концерты в России

Белорусский рэпер Макс Корж отменил свои стадионные концерты в России. Сообщается, что выступления в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт- Петербурге будут перенесены на более поздние даты, которые не уточняются. Также исполнитель отменил концерт Риге.

"Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!" - написал Макс Корж в сторис на своей странице в инстаграм. Ближайший концерт исполнителя должен состояться 18 июня в Ташкенте.

Ранее рэпер выпустил антивоенный трэк "Свой дом". Композиция не была выложена на стриминговых сервисах в Беларуси и России. В ней исполнитель читает про то, что "прав тот, кто защищает свой дом", осуждает "диванные войны" и "любителей истории", которые "всё оправдают, чтобы утолить гордость".