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Белорусский суд отправил 20-летнюю студентку в колонию за антивоенный репост

Данута Передня

Суд Кировского района Могилёвской области приговорил к 6,5 годам колонии общего режима 20-летнюю студентку Дануту Передню за антивоенное сообщение в чате. Приговор был вынесен ещё 1 июля, однако известно о нём стало только на этой неделе.

Согласно приговору, 27 февраля студентка перепостила в чат сообщение, в котором президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко критиковались за развязывание войны с Украиной. Там также содержался призыв к уличным выступлениям с протестом, сообщает правозащитный центр "Весна".

Уже 28 февраля она была задержана в Могилёве, где училась в местном Государственном университете. Она была отчислена после задержания.

За проявленную антивоенную позицию с 24 февраля белорусские власти задержали и приговорили к различным наказаниям более тысячи человек. Около 800 человек были задержаны в один день 27 февраля, когда в стране проходило голосование по конституционному референдуму.

Белорусские власти предоставляют российской армии аэродромы и базы для размещения военных, участвующих в войне с Украиной. Однако напрямую в боевых действиях Минск не участвует.

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