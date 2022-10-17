В беларуси оппозиционер Автухович приговорён к 25 годам тюрьмы

Суд в белорусском городе Гродно в понедельник вынес приговор оппозиционеру николаю Автуховичу и его единомышленникам. 59-летний Автухович, признанный виновным по 10 статьям уголовного кодекса, включая терроризм, измену родине и подготовку к захвату власти, приговорён к 25 годам в колонии строгого режима. Десять белорусских оппозиционеров, проходивших по тому же делу, получили сроки от 2,5 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, на всех них наложены штрафы.

2,5 года лишения свободы получил Антон Мельхер - он был освобождён в зале суда, поскольку ему был зачтён срок содержания под стражей. Ирина Горячкина, бывшая гражданская жена Автуховича, приговорена к 6 годам и 1 месяцу колонии. Остальные обвиняемые получили сроки от 15 до 20 лет.

Автухович в суде отрицал свою вину и заявлял, что остальные подсудимые отже невиновны.

Николай Автухович – ветеран афганской войны, создатель успешного таксопарка в городе Волковыске Гродненской области. Он открыто выступал против режима Александра Лукашенко и в 2004 году баллотировался на парламентских выборах. После этого его фирму начали активно проверять, а в 2006 году завели на политика уголовное дело о неуплате налогов и осудили на три с половиной года. Автухович вышел на свободу в 2008 году, правозащитники признали его политзаключённым.

В 2009 году Автуховича снова арестовали за незаконное хранение патронов: у него было зарегистрированное оружие, во время первого обыска у него нашли пять патронов и еще пять – во время второго. За каждый патрон ему дали по году тюрьмы. Второй раз за решёткой Автухович провел восемь с половиной лет. В декабре 2020 года его арестовали в третий раз.

За время тюремных сроков и арестов Автухович неоднократно сообщал о жестоком обращении и пытках в белорусских тюрьмах и СИЗО, объявлял голодовки в знак протеста.