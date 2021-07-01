Белорусскому журналисту предъявили обвинение в госизмене

Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский. Александрову грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Что именно власти вменяют в вину журналисту, адвокат не уточнил.

Ранее Александрову предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Максимальный срок содержания под стражей по этой статье - шесть месяцев. Он истекает 12 июля.

Андрея Александрова и его девушку, общественную активистку Ирину Злобину, задержали 12 января.

По версии МВД, Александров и Злобина "с августа 2020 года занимались финансированием", принимавших участие в протестах в Минске, в том числе оплатили более 250 штрафов, назначенных задержанным на акциях. Деньги на эти цели были предоставлены Фондом ByHelp. Там заявили, что "любая оплата штрафов не является преступлением", и подобные обвинения абсурдны.

В фонде также утверждали, что после задержания Александрова могли подвергнуть пыткам, угрозам и запугиванию.

В правозащитном центре "Весна" считают уголовное преследование Александрова и Злобиной неуместным и связали его с их общественной и правозащитной деятельностью.

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