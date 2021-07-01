Белорусскому журналисту предъявили обвинение в госизмене

Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский. Александрову грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Что именно власти вменяют в вину журналисту, адвокат не уточнил.
Ранее Александрову предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Максимальный срок содержания под стражей по этой статье - шесть месяцев. Он истекает 12 июля.
Андрея Александрова и его девушку, общественную активистку Ирину Злобину, задержали 12 января.
По версии МВД, Александров и Злобина "с августа 2020 года занимались финансированием", принимавших участие в протестах в Минске, в том числе оплатили более 250 штрафов, назначенных задержанным на акциях. Деньги на эти цели были предоставлены Фондом ByHelp. Там заявили, что "любая оплата штрафов не является преступлением", и подобные обвинения абсурдны.
В фонде также утверждали, что после задержания Александрова могли подвергнуть пыткам, угрозам и запугиванию.
В правозащитном центре "Весна" считают уголовное преследование Александрова и Злобиной неуместным и связали его с их общественной и правозащитной деятельностью.
- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требовали его отставки и проведения новых выборов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
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