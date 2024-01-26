Белый дом агитирует сенаторов за соглашение о помощи Украине

Белый дом в четверг призвал сенаторов достичь соглашения, которое увязывало бы помощь Украине с безопасностью границ. Это стало реакцией на сообщения американских СМИ о намерении Трампа призвать республиканцев выступить против сделки.

Сделка между республиканцами и демократами в Сенате, увязывающая военную помощь Киеву с деньгами на борьбу с иммиграцией на мексиканской границе, казалась реальной всего несколько дней назад. Деньги на американскую помощь Украине иссякли из-за отсутствия соглашения в Конгрессе, отмечает AFP.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что администрация Байдена "добросовестно" работала с республиканцами для достижения соглашения, включая встречу с президентом на прошлой неделе.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Москва "внимательно наблюдает" за тем, будет ли Вашингтон продолжать поддержку Киева.

Дональд Трамп сделал иммиграцию важным пунктом своей кампании за возвращение в Белый дом и давно выступает против увеличения помощи Украине, подчёркивает "Голос Америки".