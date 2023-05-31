Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом объявил в среду о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который, в частности, входят системы ПВО на сумму около 300 миллионов долларов, боеприпасы и оборудование оборонительного назначения. Об этом сообщило издание U.S. News & World Report

Пакет военной помощи представляет собой 39-ю партию военного инвентаря, хранящегося на складах Пентагона, сообщило военное ведомство США. Новые поставки включают, в частности, батареи ракет противовоздушной обороны Patriot, переносные ракеты Stinger для ведения огня по воздушным целям, танковые снаряды и другое военное снаряжение.

В общей сложности, со времени начала президентства Джо Байдена США обязались оказать Украине помощь в объеме 38 миллиардов долларов.