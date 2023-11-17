Белый дом осудил антисемитские высказывания Маска на платформе Х

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти" пост Илона Маска на платформе X, появившийся в среду. Об этом сообщил "Голос Америки".

В четверг генеральный директор X Линда Яккарино написала: "X всегда предельно четко заявляет об усилиях компании по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно. Точка".

В тот же день компания IBM заявила о приостановке рекламного сотрудничества с X - после получения информации о том, что ее реклама публиковалась рядом с контентом, пропагандирующим Гитлера и нацистскую партию.

В октябре 2022 года, после приобретения Маском платформы Х, рекламодатели начали покидать её. Новый владелец уменьшил модерацию контента, что привело, по мнению правозащитников, к увеличению объема человеконенавистнических высказываний среди пользователей этой социальной сети.

По данным Антидиффамационной лиги, борющейся с антисемитизмом, после начала в октябре войны между Израилем и ХАМАС, в американском обществе значительно возрос поток антисемитских высказываний.

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