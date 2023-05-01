Белый дом: Россия с конца 2022 года в боях потеряла 20 тысяч убитыми

За последние пять месяцев в боях с Украиной погибли около 20 тысяч российских военных, около 80 тысяч были ранены. Об этом сообщил Белый дом.

Вначале пресса писала о 20 тысячах погибших с начала года под Бахмутом, но затем вышло уточнение.

В целом наступление на Бахмут застопорилось, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку.

По словам Кирби, половина погибших - наёмники частной военной компании "Вагнер". Российская сторона не комментировала это заявление. Последний раз Минобороны огласило общее количество потерь личного состава в сентябре прошлого года - 5 937 погибших.

Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также не называл число потерь, но признавал их "большими". По данным Русской службы Би-би-си, основанным на открытых источниках, на конец апреля на войне в Украине погибли минимум 21 тысяча 700 российских военных.

Вместе с тем Джон Кирби не стал раскрывать разведданные относительно потерь украинской армии. Он объяснил это тем, что не хочет "усложнять задачи союзнику" перед контрнаступлением, для которого США передали, как сказал представитель Совета национальной безопасности США, "почти 100% военной помощи", которую запрашивал Киев.

Контрнаступление Вооружённых сил Украины с целью деоккупации ранее захваченных Россией украинских территорий ожидается, согласно заявлениям Киева, в ближайшее время - в конце весны-начале лета. Для этого власти Украины запрашивали у западных союзников бронетехнику, боеприпасы, включая ракеты дальностью свыше 150 километров, и самолёты F-16.

Ракеты и самолёты украинские военные, согласно официальным заявлениям, так и не получили. В то же время, по данным британской разведки, российская армия оборудовала рекордное в современной истории количество фортификационных сооружений на территориях, которые могут быть атакованы ВСУ.

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