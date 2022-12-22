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Белый дом: Северная Корея поставила ракеты для "ЧВК Вагнера" 

Наёмники "ЧВК Вагнера" в Сирии, архивное фото 

Северная Корея поставила оружие для российской частной военной компании "Вагнер", чтобы помочь ей укрепить свои позиции в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Речь идёт о противотанковых ракетах и противоракетах.

По оценкам Белого дома, в боевых действиях на территории Украины участвуют на данный момент около 50 тысяч наёмников "ЧВК Вагнера", из них около 40 тысяч - это завербованные на войну российские заключённые. Кирби при этом считает, что количество оружия, которое поставляет им Северная Корея, не изменит динамику войны. Также он пообещал, что в ближайшие недели против "ЧВК Вагнера" и компаний, которые с ней сотрудничают, будут введены новые санкции.

Ранее в Белом доме заявляли, что Пхеньян тайно поставляет России большое количество артиллерийских снарядов. Власти Северной Кореи это отрицают.

  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является приближённый к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

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