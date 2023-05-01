Белый дом: в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч убитыми

За последние пять месяцев в районе украинского города Бахмут погибли около 20 тысяч российских военных, около 80 тысяч были ранены, а в целом наступление на Бахмут застопорилось, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на американскую разведку.

По словам Кирби, половина погибших - наёмники частной военной компании "Вагнер". Российская сторона не комментировала это заявление. Последний раз Минобороны огласило общее количество потерь личного состава в сентябре прошлого года - 5 937 погибших.

Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также не называл число потерь, но признавал их "большими". По данным Русской службы Би-би-си, основанным на открытых источниках, на конец апреля на войне в Украине погибли минимум 21 тысяча 700 российских военных.

Вместе с тем Джон Кирби не стал раскрывать разведданные относительно потерь украинской армии. Он объяснил это тем, что не хочет "усложнять задачи союзнику" перед контрнаступлением, для которого США передали, как сказал представитель Совета национальной безопасности США, "почти 100% военной помощи", которую запрашивал Киев.

