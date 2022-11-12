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Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке

Бородянка после отхода российских войск, апрель 2022 года

Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.

Фото работы он опубликовал в своём инстаграме.

Пользователи твиттера сообщают и о других граффити из Бородянки, Ирпеня и Киева, выполненных в технике Бэнкси. Однако в его инстаграме они не опубликованы. На них изображены качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного каратиста и художественная гимнастка в шейном воротнике.

  • Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст.
  • После российского вторжения некоторые украинские города были фактически стерты с лица земли ударами авиации и артиллерии. Среди них Бородянка, Гостомель, Буча.

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