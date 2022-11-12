Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.

Фото работы он опубликовал в своём инстаграме.

Пользователи твиттера сообщают и о других граффити из Бородянки, Ирпеня и Киева, выполненных в технике Бэнкси. Однако в его инстаграме они не опубликованы. На них изображены качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного каратиста и художественная гимнастка в шейном воротнике.