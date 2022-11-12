Знаменитый британский стрит-арт художник Бэнкси нарисовал гимнастку на разрушенном доме в Бородянке Киевской области.
Фото работы он опубликовал в своём инстаграме.
Пользователи твиттера сообщают и о других граффити из Бородянки, Ирпеня и Киева, выполненных в технике Бэнкси. Однако в его инстаграме они не опубликованы. На них изображены качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного каратиста и художественная гимнастка в шейном воротнике.
- Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст.
- После российского вторжения некоторые украинские города были фактически стерты с лица земли ударами авиации и артиллерии. Среди них Бородянка, Гостомель, Буча.
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