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Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине

Победа юного дзюдоиста

Британский стрит-арт художник Бэнкси подтвердил, что нарисовал семь граффити в Киеве, Ирпене и Бородянке, пострадавших в ходе российского вторжения в Украину. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Среди новых работ Бэнкси – гимнастка на разрушенном доме в Бородянке, фотографию которой художник опубликовал в своём инстаграме.

Другие граффити в его инстаграме не опубликованы, но их фото можно найти в твиттере. Среди них – качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного дзюдоиста, художественная гимнастка в шейном воротнике, а также изображение пениса в виде ядерной боеголовки в кузове бронированного грузовика.

Это первые работы Бэнкси в 2022 году.

  • Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст.
  • После российского вторжения некоторые украинские города были фактически стерты с лица земли ударами авиации и артиллерии. Среди них Бородянка, Гостомель, Буча.

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