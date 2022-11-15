Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине

Британский стрит-арт художник Бэнкси подтвердил, что нарисовал семь граффити в Киеве, Ирпене и Бородянке, пострадавших в ходе российского вторжения в Украину. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Среди новых работ Бэнкси – гимнастка на разрушенном доме в Бородянке, фотографию которой художник опубликовал в своём инстаграме.

Другие граффити в его инстаграме не опубликованы, но их фото можно найти в твиттере. Среди них – качающиеся на противотанковом еже дети, победа юного дзюдоиста, художественная гимнастка в шейном воротнике, а также изображение пениса в виде ядерной боеголовки в кузове бронированного грузовика.

Это первые работы Бэнкси в 2022 году.