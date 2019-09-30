Официальное завершение 30 сентября 1949 года операции, вошедшей в историю под названием "Берлинский воздушный мост", было первой победой Запада в холодной войне. Берлинский кризис начался в 1948 году после того, как Соединенные Штаты, Франция и Великобритания попытались создать твердую валюту для Западной Германии. У СССР были свои виды на немецкую экономику, и Кремль принял решение отрезать Западный Берлин, со всех сторон окруженный зоной советской оккупации, от электричества, водоснабжения, железнодорожного и автомобильного сообщения. Президент США Гарри Трумэн отверг предложение военного командования начать военную операцию. Вместо этого он уговорил союзников начать самую крупную в истории гуманитарную операцию по воздуху.



В США Берлинский воздушный мост назвали Operation Vittles – Операция "Провиант", британцы окрестили его Plainfare – "домашний стол". За более 15 месяцев более 200 тысяч самолетов доставили в осажденный город около 2,3 миллиона тонн гуманитарных грузов. В конечном итоге СССР был вынужден отказаться от идеи блокады и снять ее.

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