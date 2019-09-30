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278 228 полетов. 70 лет назад закрылся "Берлинский воздушный мост"

Официальное завершение 30 сентября 1949 года операции, вошедшей в историю под названием "Берлинский воздушный мост", было первой победой Запада в холодной войне. Берлинский кризис начался в 1948 году после того, как Соединенные Штаты, Франция и Великобритания попытались создать твердую валюту для Западной Германии. У СССР были свои виды на немецкую экономику, и Кремль принял решение отрезать Западный Берлин, со всех сторон окруженный зоной советской оккупации, от электричества, водоснабжения, железнодорожного и автомобильного сообщения. Президент США Гарри Трумэн отверг предложение военного командования начать военную операцию. Вместо этого он уговорил союзников начать самую крупную в истории гуманитарную операцию по воздуху.

В США Берлинский воздушный мост назвали Operation Vittles – Операция "Провиант", британцы окрестили его Plainfare – "домашний стол". За более 15 месяцев более 200 тысяч самолетов доставили в осажденный город около 2,3 миллиона тонн гуманитарных грузов. В конечном итоге СССР был вынужден отказаться от идеи блокады и снять ее.
Самолет ВВС США C-54 &quot;Скаймастер&quot; приземляется на берлинский аэродром Темпельхоф 10 августа 1948 года. Воздушный мост просуществовал более 15 месяцев, пока советские власти не решили снять блокаду с города. В операции погиб 101 человек, в том числе 31 американец и 40 британцев. Самая серьезная катастрофа произошла 30 июля 1948 года, когда в Темпельхофе разбился американский самолет.&nbsp; &nbsp;
1 Самолет ВВС США C-54 "Скаймастер" приземляется на берлинский аэродром Темпельхоф 10 августа 1948 года. Воздушный мост просуществовал более 15 месяцев, пока советские власти не решили снять блокаду с города. В операции погиб 101 человек, в том числе 31 американец и 40 британцев. Самая серьезная катастрофа произошла 30 июля 1948 года, когда в Темпельхофе разбился американский самолет.   
Американский военнослужащий проверяет таможенную декларацию, наблюдая за погрузкой муки на самолет C-47 на базе во Франкфурте, 29 июня 1948 года. База ВВС &quot;Рейн-Майн&quot; была основным отправным пунктом воздушного моста.&nbsp;
2 Американский военнослужащий проверяет таможенную декларацию, наблюдая за погрузкой муки на самолет C-47 на базе во Франкфурте, 29 июня 1948 года. База ВВС "Рейн-Майн" была основным отправным пунктом воздушного моста. 
Большинство американских самолетов использовали южный коридор, который соединял Франкфурт с Темпельхофом. Британские самолеты и около 40 американских использовали северный коридор между Гамбургом и аэропортом Гатов, который находился под британским контролем. Самолеты летали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Посадки совершались порой каждую минуту.&nbsp;&nbsp;
3 Большинство американских самолетов использовали южный коридор, который соединял Франкфурт с Темпельхофом. Британские самолеты и около 40 американских использовали северный коридор между Гамбургом и аэропортом Гатов, который находился под британским контролем. Самолеты летали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Посадки совершались порой каждую минуту.  
Жители Западного Берлина заполняют ведра водой из пожарного шланга, 3 июля 1948 года. После того как СССР перекрыл все поставки, люди вынуждены были часами стоять в очередях.&nbsp;&nbsp;
4 Жители Западного Берлина заполняют ведра водой из пожарного шланга, 3 июля 1948 года. После того как СССР перекрыл все поставки, люди вынуждены были часами стоять в очередях.  

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