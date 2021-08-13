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Строительство и падение Берлинской стены

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60 лет назад, 13 августа 1961 года, началось возведение барьера между восточной и западной частью Берлина. В этот день военнослужащие ГДР появились у Бранденбургских ворот. Вскоре началось строительство заградительной стены, отделившей столицу этого коммунистического государства от Западного Берлина, который постепенно оказался окружен ею. Длина стены составила 155 км. Осенью 1989 года, во время острого кризиса в ГДР, проход через заграждения был открыт, граждане Восточной Германии смогли беспрепятственно попасть в Западный Берлин. Падение Берлинской стены ознаменовало конец коммунистического господства не только в ГДР, но и в Восточной Европе в целом.

(Эта фотогалерея была изначально опубликовала 6 ноября 2014 года)
Размещение войск ГДР 13 августа 1961 года. Фото из архива РСЕ/РС в Гуверововском институте
1 Размещение войск ГДР 13 августа 1961 года. Фото из архива РСЕ/РС в Гуверововском институте
Полиция ГДР охраняет первый отсек Берлинской стены. Фото из архива РСЕ/РС в Гуверововском институте Коммунистический руководитель ГДР тех лет Вальтер Ульбрихт за два месяца до этого заявлял, что никакой стены никогда построено не будет. В ночь на 13 августа 1961 года, когда началось строительство, он назвал это &quot;антифашистским защитным барьером&quot;
2 Полиция ГДР охраняет первый отсек Берлинской стены. Фото из архива РСЕ/РС в Гуверововском институте

Коммунистический руководитель ГДР тех лет Вальтер Ульбрихт за два месяца до этого заявлял, что никакой стены никогда построено не будет. В ночь на 13 августа 1961 года, когда началось строительство, он назвал это "антифашистским защитным барьером"
Сначала &quot;барьер&quot; состоял из бетонных блоков, колючей проволоки и военных патрулей. Строительство как таковой стены началось примерно через неделю после того, как власти ГДР водрузили временное заграждение.&nbsp; Фото из архива РСЕ/РС в Гуверововском институте
3 Сначала "барьер" состоял из бетонных блоков, колючей проволоки и военных патрулей. Строительство как таковой стены началось примерно через неделю после того, как власти ГДР водрузили временное заграждение. 

Фото из архива РСЕ/РС в Гуверововском институте
Строительство участка Берлинской стены на Бернауэр-штрассе, август 1961 года. Граница между ГДР и Западным Берлином была закрыта 13 августа. &nbsp;
4 Строительство участка Берлинской стены на Бернауэр-штрассе, август 1961 года. Граница между ГДР и Западным Берлином была закрыта 13 августа.  

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