Строительство и падение Берлинской стены

60 лет назад, 13 августа 1961 года, началось возведение барьера между восточной и западной частью Берлина. В этот день военнослужащие ГДР появились у Бранденбургских ворот. Вскоре началось строительство заградительной стены, отделившей столицу этого коммунистического государства от Западного Берлина, который постепенно оказался окружен ею. Длина стены составила 155 км. Осенью 1989 года, во время острого кризиса в ГДР, проход через заграждения был открыт, граждане Восточной Германии смогли беспрепятственно попасть в Западный Берлин. Падение Берлинской стены ознаменовало конец коммунистического господства не только в ГДР, но и в Восточной Европе в целом.



(Эта фотогалерея была изначально опубликовала 6 ноября 2014 года)

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