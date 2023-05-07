Берлинский суд снял запрет на российские флаги на акции 9 мая

Административный суд Берлина разрешил демонстрировать российские флаги и символику 9 мая во время памятного мероприятия, запланированного перед мемориалом павшим советским воинам в Тиргартене. Ранее это запретила делать полиция.

Запрет полиции изначально касался как российских, так и украинских флагов у советских мемориалов 8 и 9 мая. В пятницу суд отменил запрет для украинской символики. Полиция не стала опротестовывать это решение.

В субботу 6 мая тот же суд в срочном порядке принял решение об отмене запрета и для российских флагов и символики, однако в применении только к одному мемориалу в районе Тиргартен на территории бывшего Западного Берлина.

Полиция обжаловала это решение в вышестоящем суде, приведя в качестве аргумента опасение открытых конфликтов между представителями российской и украинской диаспор в Берлине. В апелляции говорится о желании "обеспечить достойное поминовение солдат бывшей советской армии," — передаёт rbb.

Решение вышестоящего Высшего административного суда ожидается в воскресенье.