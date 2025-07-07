Беспилотники атаковали Харьков. Более 20 человек пострадали

Утром в понедельник российские беспилотники атаковали Харьков. По последним данным, пострадали 27 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Шевченковском районе города в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажном доме. В Слободском районе дрон попал по территории детского сада и торгового объекта, загорелись хозяйственная постройка и автомобиль.

Ночью атаке дронов подверглась Одесса. В результате удара загорелось помещения для охраны возле новостройки – охранник погиб.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, в городе есть разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе СТО и легковых автомобилей", – сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

В Киеве обошлось без жертв и пострадавших. В нескольких районах города упали обломки беспилотников: повреждены теплосеть большого диаметра, автомобили, фасады и остекление зданий.

В Днепропетровской области в результате атаки дронов пострадали три человека. "В селе Просяная произошло возгорание в частном жилом секторе. Огонь охватил 1500 кв. м жилых зданий", – сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.