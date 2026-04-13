Беспилотники атаковали химзавод "Апатит" в Череповце

Беспилотники утром в понедельник атаковали химический завод "Апатит" в Череповце Вологодской области. Об этом сообщили в частности украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+. Утверждается, что было как минимум два попадания.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов со ссылкой на Минобороны России заявил о 13 сбитых беспилотниках "на подлёте к промплощадке Череповца".

По его словам, специалисты экстренных служб работают "на месте падения обломков". О пострадавших не сообщалось.

"Апатит" – череповецкий химический кластер группы "ФосАгро". На сайте компании говорится, что это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры, отмечает "Настоящее Время".

Украина пока не комментировала удар по химзаводу.

"Апатит" уже атаковали в ночь на 27 марта 2026 года, тогда на его территории произошел пожар, сообщали телеграм-каналы.