Беспилотники атаковали Москву, вновь горит НПЗ в Капотне

Украинские беспилотники в ночь на 18 июня атаковали Москву и Московскую область, под удар - во второй раз за несколько дней - попал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также загорелся торговый комплекс "Садовод". Фото и видео ударов публикуют мониторинговые каналы и местные жители.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о почти 200 дронах, сбитых за ночь и утро, он признал попадание в НПЗ и сообщил, что на территории рынка "Садовод" упали обломки.

Также повреждён многоэтажный дом в Новых Котельниках. Всего Минобороны России заявило о более чем 500 сбитых беспилотниках за ночь.

Атака беспилотников продолжалась и утром 18 июня. Судя по кадрам объективного контроля, на московском НПЗ возникло не менее пяти возгораний - небо в Жулебино, Люберцах и Люблино заволокло густым дымом.



В Москве закрыли все аэропорты, а из Шереметьево эвакуировали сотрудников и пассажиров. К 11.00 мск были отменены или задержаны более 150 рейсов. Как пишет "Осторожно, Москва", в Шереметьево задерживаются около 62 рейсов на прилёт, во Внуково 63, в Домодедово - 48.

Видео с последствиями ударов по Москве опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал это справедливым ответом на российские удары по Украине, отметив, что западные партнёры оценили эффективность украинских дальнобойных ударов и призвал Россию заканчивать войну.

В Московской области в городе Жуковский беспилотник попал в многоэтажный дом, пострадавших, как сообщается, нет.

Глава Московской области Андрей Воробьев написал также о повреждениях частных домов в Электростали, Павловском Посаде, Чехове, в Люберцах загорелся ТЦ "Белая Дача".

Из-за последствий ударов закрыли движение по МКАД на юго-востоке Москвы: проехать нельзя от Новорязанского до Каширского шоссе, это участок длиной около 10 километров.

Это второй массированный украинский удар по Москве за последнюю неделю. При предыдущем ударе также был поражён НПЗ в Капотне, но его удалось быстро потушить. В Киеве удар пока не комментировали.

В ночь на 18 июня удары беспилотниками наносились также по Белгородской и Ростовской областям. В городе Гуково Ростовской области возник пожар на нефтебазе, власти сообщили о гибели одного человека. Около Шебекино, по сообщениям, загорелся склад боеприпасов.

С утра 18 июня также был закрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы, об этом сообщил губернатор региона, заявив об атаке дронов. В этом районе расположена промзона.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Москве, а также по нефтебазе в Ростовской области и по ряду объектов в подконтрольной России части Донецкой области.