Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области

Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в посёлке Полотняный завод в российской Калужской области. Об этом сообщают украиские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Публикуется также видео, на котором видно, что в результате атаки беспилотника начался пожар.

Ранее Минобороны России и губернатор Калужской области Владислав Шапша заявили, что четыре беспилотника были сбиты, пострадавших и ущерба нет.

Телеграм-канал "База" утверждает, что "все дроны были подавлены, но один из них задел трубу, после чего начался пожар". Утверждается, что его быстро потушили. Не было сообщений о приостановке работы завода.

За последнюю неделю атакам беспилотников подверглись не менее пяти нефтеперерабатывающих заводов на территории России. В некоторых случаях им был нанесён ущерб. Источник издания "Украинская правда" в Службе безопасности Украины ранее заявил, что именно эта спецслужба организовала атаку беспилотников на три нефтеперерабатывающих завода в России в ночь на 13 марта. Речь идёт о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Все эти города расположены в сотнях километров от границы с Украиной. В Рязани и Кстово сообщалось о возгораниях на территории заводов. Утром 13 марта также был нанесён удар по заводу нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области. Работа завода была приостановлена.