Беспилотники атаковали Петербург. Горят склады Wildberries

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись минувшей ночью массированному налету украинских беспилотников. Одной из целей - как в последние дни в ряде других регионов России - стали склады компании Wildberries. Об этом сообщили телеграм-каналы со ссылками на очевидцев, об ударах проинформировали и власти Петербурга и области.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил об атаке на "объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе", не приводя подробностей.

По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, одной из целей ударов БПЛА стали склады компании Wildberries в Новосаратовке (логистический парк "Уткина Заводь", где, как уточняет Astra, горят как минимум три корпуса, в том числе распределительный центр строительного магазина "Петрович"). Пострадали, по его словам, три человека.

Кроме того, после попадания дрона произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в Кировском районе, никто не пострадал, добавил губернатор.

Позднее стало известно об ударе по ещё одному складу Wildberries в Шушарах под Петербургом.

Многочисленные видео пожаров публикуют мониторинговые каналы. Дым от пожаров виден из многих районов города.

На видео попал и сам момент одного из ударов.

В Следственном комитете заявили, что число пострадавших уточняется. При этом основательница и глава Wildberries Татьяна Ким написала, что пострадавших среди сотрудников компании, по предварительным данным, нет. По её словам, "часть площадей и товаров удалось сохранить".



Ким признала факт ударов по двум складам под Петербургом, а также в Симферополе в аннексированном Крыму. "Крымский ветер" ранее сообщал о горящем складе WB в Симферополе.



Складские объекты маркетплейса Wildberries в последние дни подвергались атакам дронов в нескольких регионах, в том числе Московской области.

Украинские власти называют склады Wildberries законной военной целью. Объясняя удары, президент Владимир Зеленский заявил, что на этих объектах хранились комплектующие для производства беспилотников и навигационного оборудования. По его словам, атаки стали ответом на российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Российские власти и сам Wildberries отрицают, что склады маркетплейса используют в военных целях.