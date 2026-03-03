Беспилотники атаковали посольство США в Эр-Рияде

Два беспилотника, предположительно иранские, атаковали в ночь на 3 марта посольство Соединённых Штатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сообщения об этом подтвердило министерство обороны Саудовской Аравии. Оно заявило в соцсети X, что в результате атаки возник "небольшой пожар", зданию нанесен "незначительный материальный ущерб". Утверждается, что в здании не было людей.

Сегодня четвёртый день операции США и Израиля против Ирана. Иран, в свою очередь, наносит удары по соседним странам, где расположены базы США, в том числе Кувейту, Катару, Бахрейну, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Утром во вторник посольство США в Кувейте объявило о временном закрытии, а Госдепартамент США во вторник сообщил об эвакуации сотрудников, чьё присутствие не является критически важным, из Бахрейна, Ирака и Иордании. Госдепартамент призвал всех граждан США по возможности выехать из ряда стран Ближнего Востока.

Помимо Израиля и других стран, которые подвергаются иранским ударам, речь идёт и о Египте.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, во время операции в Иране погибли шесть военнослужащих. "Американские войска недавно обнаружили тела двух ранее считавшихся пропавшими без вести военнослужащих на объекте, пострадавшем во время первых атак Ирана в регионе", – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NewsNation, что Соедиенные Штаты ответят на нападение на американское посольство в Саудовской Аравии и на гибель американских военных.

На фоне сообщений ряда СМИ о возможной скорой нехватке боеприпасов, прежде всего средств ПВО, у американских военных Трамп написал в соцсети Truth, что у США "почти безграничные запасы" боеприпасов "среднего и высшего класса". "Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы", — написал Трамп, при этом он отметил, что ситуация была бы ещё лучше, если бы его предшественник на посту президента США Джо Байден не передал безвозмездно Украине оружие и боеприпасы "стоимостью в сотни миллиардов долларов", "не потрудившись их заменить". При этом Трамп сравнил президента Украины Владимира Зеленского со знаменитым американским шоуменом XIX века Финеасом Барнумом, известным как мастер мистификаций и гений маркетинга.