Беспилотники атаковали предприятие в Тольятти

В Тольятти в результате атаки беспилотников поврежден промышленный завод, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, проводятся необходимые работы по восстановлению объекта.

Название предприятия Федорищев не уточнил. Украинские мониторинговые каналы сообщают пишут об атаке на "КуйбышевАзот".

Телеграм-канал ASTRA также предполагает, что горит "КуйбышевАзот", но отмечает, что рядом с заводом находится другое предприятие – "Тольяттикаучук".

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", горит один из цехов "КуйбышевАзота".

"КуйбышевАзот", как говорится на сайте предприятия, одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Кроме того, ночью телеграм-каналы сообщали о взрывах в подконтрольном России Мариуполе. По данным проекта Dnipro Osint, ВСУ поразили склад боеприпасов в районе аэродрома, произошла детонация. Независимого подтверждения этим данным нет.