Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Екатеринбург

Украинские беспилотники в ночь на 25 июля и утром в этот день атаковали ряд регионов России. Пожары в результате ударов возникли в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

В Екатеринбурге удар был нанесён по складу компании Wildberries. Загорелись автомобили рядом со складом, многочисленные видео публикуют мониторинговые каналы.

По сообщениям, пожарные пытаются спасти от огня сами складские помещения. О пострадавших не сообщалось.

Впоследствии в компании Wildberries заявили, что сотрудники были эвакуированы, а сам склад не пострадал. О том же заявили власти.

Склады Wildberries в последние дни подвергались ударам в разных регионах, в том числе в Московской области и под Петербургом. Екатеринбург расположен в 1800 километрах от Украины.

Власти Ростовской области сообщили о массированном налёте дронов на Ростов-на-Дону.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших. "В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения", - написал он. В Красносулинском районе области удар был нанесён по пункту пропуска "Новошахтинск" на границе с Донецкой областью.

В городе Энгельс Саратовской области, по данным мониторинговых каналов, предположительно после ударов БПЛА возник масштабный пожар. По данным Astra, он произошёл на территории воинской части неподалёку от аэродрома Энгельс-2, где базируется стратегическая авиация. Об ударах по самому аэродрому при этом не сообщалось.

Украинские военные пока не комментировали удары. Минобороны России заявило о 328 сбитых беспилотниках. В сводке упомянуты Саратовская и Ростовская области, но не Свердловская.