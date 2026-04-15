Беспилотники атаковали завод в Башкортостане

Беспилотники утром 15 апреля атаковали город Стерлитамак в Башкортостане. О взрывах и пожаре сообщили очевидцы, в соцсетях было опубликовано видео, на которых видны пролетающие дроны и взрывы.

Глава Башкортостана Радий Хабиров написал, что "несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака". По его словам, на территорию одного из предприятий упали "обломки", из-за чего возникло "возгорание". О пострадавших не сообщается.

Издание ASTRA проанализировало фото и видео, снятое очевидцами, и пришло к выводу, что был атакован Стерлитамакский нефтехимический завод, производящий авиационное топливо, а также синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты и различные химические добавки и отвердители. "Стерлитамакский нефтехимический завод" входит в холдинг "Росхим". Этот завод уже подвергался атаке украинских беспилотников в ночь на 6 января.

Украинские военные пока не комментировали последнюю атаку. От Украины до Башкортостана около 1500 километров.



