Беспилотники ударили по химзаводу в Дорогобуже

Украинские беспилотники, по сообщениям украинских и российских телеграм-каналов, в ночь на 25 февраля атаковали химический завод в городе Дорогобуж в Смоленской области России.

Ряд телеграм-каналов, в частности Mash, пишут о том, что в результате атаки погибли четыре человека, трое из них - сотрудники МЧС. Ещё четверо, как сообщается, ранены. Российские власти официально не сообщали об атаке на завод и предполагаемых жертвах. Минобороны России в утренней сводке указало лишь, что над Смоленской областью ночью были сбиты 14 беспилотников.

Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+, со ссылкой на фотографии и видео, подтверждают, что удар нанесли по химзаводу ПАО "Дорогобуж", на котором производят в том числе аммиак. В ноябре и декабре 2025 года это предприятие уже подвергалось атаке беспилотников. Официально в Киеве пока не подтверждали удар по предприятию.

Как обратила внимание ASTRA, в местных пабликах появилось сообщение о том, что занятия во всех школах Дорогобужа сегодня отменены.