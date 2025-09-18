Беспилотники ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане

Украинские военные в ночь на четверг и утром 18 сентября нанесли удары по предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности в глубине территории России.

Беспилотники в частности атаковали нефтехимический комплекс в Башкортостане. Об атаке беспилотников на предприятие "Газпром нефтехим Салават", расположенный в городе Салават, сообщил украинский телеграм-канал Exilenova+. Он же опубликовал фото и видео из Салавата, на которых виден дым.

Канал отмечает, что город находится в 1400 километрах от линии фронта, и утверждает, что была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что беспилотники атаковали "Газпром нефтехим Салават". Погибших и пострадавших, по его данным, нет.

В ночь на четверг, как утверждают украинские Силы специальных операций, был нанесён удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу ("Лукойл-Волгограднефтепереработка"). Как говорится в сообщении, ежегодный объём переработки нефти составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6% от всей переработки нефти в России. По предварительной информации ССО, работа НПЗ остановлена. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО отразили ночью массированную атаку БПЛА, при падении их обломков в Красноармейском районе Волгограда "выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет". Об атаке на завод он не упомянул.