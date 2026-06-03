Беспилотники в день открытия ПМЭФ атаковали Санкт-Петербург

Санкт-Петербург в ночь на 3 июня подвергся атаке беспилотников. Звуки взрывов слышали в том числе жители Адмиралтейского и Василеостровского районов - центра города. Загорелся "Петербургский нефтяной терминал". Об этом этом сообщают телеграм-каналы, включая "Бумага" и Astra, а также украинские мониторинговые каналы. Они публикуют видео с взрывами и пожаром.

Власти сообщили о пострадавших, погибших нет.

В Петербурге сегодня открывается экономический форум (ПМЭФ), в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 3 июня подтвердил, что удары нанесли украинские военные. "Этой ночью были поражены важные объекты на территории России", написал он, упомянув Петербургский нефтяной терминал и предприятие в Тамбовском регионе. Также "поражены и сугубо военные цели на базе в Кронштадте", - написал он. По ряду сообщений, речь может идти о корабле Балтийского флота, однако подтверждений этого пока нет.

Удары по Петербургу

По данным "Бумаги", около пяти утра жители Петербурга слышали звуки взрывов. В аэропорту Пулково задержали десятки рейсов, девять самолетов ушли на запасные аэродромы. Кроме того, в городе ограничили мобильный интернет. Читатели издания рассказали, что не могут подключиться даже к сайтам из "белого списка".

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаке беспилотников на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Он написал, что повреждены несколько объектов, но не уточнил какие. По его словам, пострадали несколько человек, ликвидация последствий продолжается.

"Петербургский нефтяной терминал" расположен на юго-востоке Петербурга. Как говорится на сайте компании, является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Предприятие обеспечивает процесс по приему грузов, поступающих по железной дороге, автотранспортом, реке и по отгрузке их на морские суда, бункеровщики и автоцистерны. На его территории находится 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 млн тонн год.

Украинские военные пока удары не комментировали. Петербург и раньше подвергался ударам беспилотников, однако удар в ночь на среду был одним из самых массированных.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 3 по 6 июня. По данным Astra, от атакованного нефтяного терминала до "Экспофорума" (здесь будет проходить мероприятие) – около 17 километров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 50 сбитых беспилотниках над регионом в ночь на третье июня.

Удары по другим регионам

В Мичуринске в Тамбовской области, по данным Astra, горит завод "Прогресс". Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в "результате падения беспилотников" пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Ершичском муниципальном округе в результате, как он выразился, "падения обломков" беспилотника при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения.

Пушилин сообщил об атаке на автобус

Назначенный российскими властями глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что в Енакиево беспилотник атаковал рейсовый автобус "Москва – Симферополь". По предварительной информации, погибли семь человек, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, написал он, опубликовав фото сгоревшего автобуса.

Минобороны России заявило, что в ночь на третье июня силы ПВО сбили 354 украинских беспилотника, в том числе над Ленинградской и Московской областями. Сколько сбить не удалось, не сообщается.