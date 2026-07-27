Беспилотники в Удмуртии атаковали базу Росрезерва

Украинские беспилотники утром 27 июля атаковали российскую Республику Удмуртия, расположенную более чем в тысяче километров от Украины.

В городе Сарапул эвакуировали сортировочный центр компании Wilberries, сообщает "Коммерсант". Ранее в ряде регионов сгорели склады Wildberries в результате атак беспилотников, погибли люди. В Сарапуле, по предварительным данным, склад не пострадал.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о "самой массированной атаке" БПЛА на неназванные объекты республики. По его словам, "уже сбиты несколько беспилотников". По предварительным данным, пострадавших нет.

Утром в республике объявляли режим "Опасное небо" и угрозу атаки БПЛА, отмечает Idel.Реалии. Сразу в нескольких районах Удмуртии включали сирены оповещения. Росавиация временно закрыла аэропорт Ижевска, в городе останавливали движение общественного транспорта.

Украинские мониторинговые Telegram-каналы публиковали видео пролетов БПЛА в небе над Удмуртией. Позднее появились кадры пожара в промзоне.

Издание Astra, проанализировав видео очевидцев, пришло к выводу, что, вероятно, был атакован комбинат "Приоритет" Росрезерва - "стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции крупной нефтебазы государственного значения". Этот объект в прошлом году уже подверглася атаке.

"Его главной функцией является долгосрочное хранение государственного материального резерва — масштабных запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в специальных резервуарах на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд", - отмечает Astra.

ВСУ регулярно бьют по стратегическим предприятиям в России в ответ на удары по Украине. Там пока не комментировали сегодняшнюю атаку.