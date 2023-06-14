"Беспомощный бред". Соцсети о встрече Путина с "военкорами"

Не так часто удаётся послушать живые комментарии Путина по поводу войны. На этой неделе он такой шанс предоставил, встретившись с так называемыми "военкорами" (является ли при этом хоть часть из них настоящими военными корреспондентами, вопрос открытый).

Наталья Осипова:

Смотрю Путина с военкорами. Отличный формат. Вместо пресс-конференций с "6 сотками" и платком Кати Винокуровой

Александр Дюков:

По продолжительности встреча президента с военкорами приближается к "прямой линии".

Александр Коц:

Сегодня в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами. Но этот состав все-таки можно назвать расширенным – предыдущие три встречи были не такие многочисленные. И тогда был исключительно закрытый формат, а сейчас мы даже не знали, что это все транслировалось в прямом эфире.

Может быть, это каким-то образом сказалось на открытости президента, потому что мне сегодня он показался немножко другим, нежели на предыдущих встречах. Тем не менее, он отвечал довольно искренне и чувствовалась его заинтересованность – он прекрасно понимает, что мы пришли не только с вопросами, которые у нас наболели за месяцы работы в зоне СВО, мы принесли вопросы, в том числе, от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой, мы принесли вопросы от мирных жителей и новых территорий, и приграничных старых территорий.

Игорь Тышкевич:

Путин собрал редакторв ТГ каналов. В том числе так называемых "военкоров". Проводит встречу.

Возникает вопрос: зачем? Можно задать ещё один "почему именно сейчас?".

Давайте разбираться вместе.

Для начала четыре ключевых факта по присутствию РФ в Телеграм.

1. Телеграм – последний неподконтрольный Кремлю ресурс, на котором сидят "россияне". Точнее, сфера, в которой нет монополиста –"смотрящего" и нет влияния на собственников. В самом телеграме представлены практически все российские медиа. Но свой явно оформленный сегмент, доля которого измеряется двузначным числом, имеет только медиа-группа Патриот Е. Пригожина. Суммарно это около 20-25 "военкоров" + до 40 разноплановых каналов. Остальные по мелочи, да и аудитория не уникальная, пересекающаяся с конкурентами.

2. Смещение аудитории в телеграм происходит не только в РФ. Это коснулось, например, и Украины. А сама "телега" с фактически анонимными каналами является идеальной площадкой для создания каналов донесения до "вражеской" аудитории. Тем более, что упомянутая МГ "Патриот" изначально имела якобы "национальные" медиа в Украине, Беларуси и Казахстане. Сомнительно, чтобы в 2022-23 годах Пригожин вдруг отдал бы указание свернуть работу на соседние с РФ государства.

3. Реакция "военкоров" и информационная волна в телеграме во время бегства русских из-под Харькова не на шутку испугала Кремль. Напомню, что тогда были проведены даже показательные кадровые назначения.

4. С другой стороны, работа с владельцами ключевых ТГ ресурсов позволила чрезвычайно мягко пройти процесс освещения бегства русских из Херсона. Можно утверждать, что российское общество восприняло это (в отличие от Харькова) как "норму", "военную хитрость" либо "целесообразность". И это те, кто заметил, заострял вниманипе на процессе. Для большинства же бегство русских из Херсона прошло абсолютно незаметно.

В целом встреча произвела крайне удручающее впечатление, как на антивоенную публику, так и на некоторых сторонников войны, критикующих Путина за её "неправильное" ведение.

Михаил Деришев:

Путин встречается с так называемыми "военкорами" и прочими пропагандонами.

Знаете, что тут самое смешное?

Он с умным видом будет им рассказывать о том, что они сами [врут] ему по телевизору, который он в обязательном порядке смотрит.

Кирилл Шулика:

Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что цели спецоперацию меняются в текущей ситуации, но фундаментально они не меняются. Мы настроены на самые добрые отношения после развала СССР, с этим надо было жить. Мы все предложили нашим западным партнером, хотели быть в семье цивилизованных партнеров, но я в НАТО закинул удочку, ничего там не рассматривали. Так называемые партнеры поддерживали террористов в Чечне. Действовали в парадигме развала России. Такая большая страна никому не нужна.

На Украине придумали третий тур голосования, какой на фиг третий тур, это госпереворот. Но мы не могли просто так оставить Крым, это было бы предательством с нашей стороны. Нас вынудили встать на защиту тех, кто живет в Донбассе, девять лет... Минские соглашения никто выполнять не собирался. Таких ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Не хотят коммунизма, ладно, никто не хочет его. Как человек, у которого течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов.

Мы постепенно занимаемся демилитаризацией. Чем воюет ВСУ? Что они производят? Так Украина скоро перестанет существовать, так долго не протянешь.

В целом мы методично будем защищать людей в Донбассе. Так что изменения целей не произошло.

Аркадий Дубнов:

Еврейская кровь Зеленского не дает покоя русскому начальству. Такое впечатление, что думают о переливании

Путин — о Зеленском на встрече с военкорами:

"я вообще удивляюсь, как у человека, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов".

Елена Рыковцева:

Путин впаривает «военкорам»: «Начались события на Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Государство российское не имело к этому никакого отношения вообще. Я уверяю вас в этом. Ну никакого. Говорю совершенно откровенно, прямо честно. Вообще никакого. Нулевое».

И вот они сидят и все это кушают с почтительным видом. Военкоры, блин. Которые типо там с 2014-го. То есть даже их не стесняется, которые своими глазами видели как «нас там нет». Ну впрочем свои глаза, они свои буквально. Все свои, можно валять ваньку дальше.

Алексей Рощин:

Ну и еще один перл с той встречи, буквально на тему "Оставь надежду всяк туда входящий":

"МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой.

"Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция", – сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, – сказал Президент".

Неплохо. Впечатляет, что такой вопрос, во-первых, разрешили задать, а во-вторых - что решили ответить вот таким образом. По смыслу в духе Жеглова из любимого в народе фильма: "Будет сидеть! Я сказал!"

Ну-ну. Народ, стало быть, по мнению Кириенко, больше любит таску, а не ласку.

Анатолий Несмиян:

На той же самой встрече с военкорами Путин сообщил, что Россия потеряла в ходе украинского наступления 54 танка, а людские потери пусть озвучивает министерство обороны.

Логично, конечно. Людишек считать – не царское дело. Нарожают. Да, в общем, и с танками дело обычное. «Что случилось с вашими танками? – Они сгорели, кхе-кхе»

Альфред Кох:

Сегодня Путин долго общался с военкорами и опять наговорил кучу какого-то словесного мусора, состоящего из смеси вранья, лицемерия, банальностей и саморазоблачений. Сегодня все комментаторы разобрали на молекулы его пассажи и я, в конце дня, не могу уже добавить ничего нового и оригинального.

Скажу лишь опять, что Путин совершенно утратил чувство реальности и уподобился Хрущеву, который металлургам объяснял как варить сталь, а скотоводам как пасти овец. Ну в самом деле: для чего приглашать к себе людей с фронта и рассказывать им как обстоят дела на фронте?

Можно как угодно относится к российским военкорам, но то, что они обстановку на фронте знают лучше Путина, – это бесспорно. Но Путин уже настолько уверовал в собственную абсолютную и безграничную компетентность, что скоро он уже будет птицам рассказывать как надо летать, а рыбе – как плавать.

И поэтому он несет свой беспомощный бред. А его уже всерьез никто не воспринимает. Все его приближенные поняли, что какого-то толкового решения от него ждать бессмысленно, он весь находится в плену каких-то завиральных идей, что его кругозор сократился до уровня говорливого таксиста, что в таком состоянии он неспособен принять ни одного правильного решения и найти выход из того тупика, в который он их всех загнал.

Поэтому к нему уже не обращаются за решением, потому, что знают: либо он уклонится от него, либо если примет – то это будет очевидная глупость, а не решение. Поэтому стараются решать вопрос без него. И это работает. И работает не хуже, чем с ним. Главное теперь – меньше его слушать, меньше его беспокоить, меньше заставлять вникать в суть проблем.

Да не обращайте внимания, Владимир Владимирович! Да мы в рабочем порядке решим, Владимир Владимирович! Да не царское это дело, Владимир Владимирович! Да мы уже договорились, Владимир Владимирович! Не берите в голову, не парьтесь, отдохните, мы тут сами как-нибудь…

И все меньше звонков, меньше людей в приемной, меньше совещаний, меньше почты… Вдруг он обнаружил, что часами предоставлен самому себе. Тишина… Слышно как муха пролетит. Телефон молчит. Записки все прочитаны еще вчера, а новых – нет. Что там у меня еще на сегодня? Обед! А потом? Потом ничего…

А соберите мне военкоров, я хочу их послушать! Пусть мне расскажут окопную правду! Собрали ему военкоров. А он как открыл рот, так и закрыть не смог. Все время один и проговорил. А ведь собирался наоборот, послушать… Так получилось. И уже давно по другому – не получается… Логорея… Речевая невоздержанность.

Бесконечной своей болтовней он заглушает свой собственный внутренний голос, который говорит ему: Вова, ты – труп. На этот раз ты влип. Теперь ты уже не выпутаешься. Тебе так перло все эти двадцать с лишним лет… Настал час, когда фортуна отвернулась от тебя. И катастрофа будет подстать тому фантастическому везению, которое выпало тебе в твоей жизни.

Он теперь жадно хватается за любого человека, который ему подвернется. И говорит ему, говорит, говорит, без умолку. И люди знают, что это все неинтересно, глупо и невежественно. Что это просто старческое словоблудие. И стараются избегать его и меньше попадаться ему на глаза.

Елена Лукьянова:

Господи, какую же штампованную клишированную советскообразную хрень он несет! Прям Леонид Ильич вспоминается, только с дикцией получше. А по сути все одинаково.

Леонид Гозман:

Послушал вождя. Были среди российских властителей злодеи. Были люди не совсем, мягко говоря, адекватные. Были игнорирующие реальность и живущие в иллюзорном мире. Но так в себе все это сочетать – злодейство, неадекватность и приверженность безумных иллюзиям – получилось только у этого. Если его нам Бог дал (Володин), то за что? Неужели мы настолько виновны?

Ян Матвеев:

Хотел сделать разбор самых безумных высказываний Путина на встрече с российскими «военкорами». Но потом понял, что в этом нет смысла. Зато поймал общую мысль. И нашел в этом важный позитивный момент — дочитайте до конца.

Эта встреча — классика Путина. Его традиционное оправдательное выступление, коих мы видели уже немало. По любому проблемному поводу. Вот сейчас по поводу войны, которая идет совершенно не так, как хотелось бы Путину и тем, кто собрался с ним в зале.

Почему учителям мало платят? Почему горят леса? Когда закончится беспредел в медицине? А что по поводу газификации страны? Почему не справляемся с эпидемией ковида? Выступление Путина по любой из этих и многих других тем строится по аналогичной схеме. Объяснительно-оправдательной.

Сами смотрите. Про неправильных руководителей на местах сказал? Сказал. Про наращивание удоев/накосов/производства снарядов сказал? Сказал. Про то какие все молодцы простые работяги сказал? Конечно. Запад обвинил во всем, и конкретно Украину? Обвинил. О том, что все стало лучше и есть позитивные изменения? Конечно же. Деньги и льготы посулил? Посулил. Наличию проблем и нарушений удивился? Ой как удивился.

Ну и все в таком духе. Классический Путин, который никогда не меняется. Так что же тут хорошего? Все просто. Мы видим, что никаких глобальных позитивных подвижек для российской армии сверху нет. Нет и реального диалога между теми кто воюет и теми, кто наверху все решает. У Путина в голове своя картина и вместо каких-то резких реформ он удовлетворяет просящих своими обычными сказками и методами. А значит, ничего существенно не поменяется и российская армия не станет заметно сильнее, исправив кучу своих недостатков.

Всему миру, как и России будет хорошо, если война закончится побыстрее. А закончится она только с победой Украины — диктатор будет воевать до конца, просто так не отступит. Поэтому словоблудие Путина вместо исправления конкретных проблем на руку буквально всему миру. Надеюсь это поймут и те, кого с оружием в руках он отправил умирать за эти сказки. Поймут и как минимум бросят оружие. Потому что главный враг в Кремле, а не где-то за границей.

Виктор Алкснис:

Я очень расстроен встречей Верховного Главнокомандующего В.Путина с военкорами.

Было сказано много слов, внушающих оптимизм. А по сути не было сказано ничего по реальной ситуации на фронте.

Для меня было шоком, что президент совершенно не владеет ситуацией на фронте, не знает какие территории находятся под нашим контролем, а какие контролируют ВСУ.[...]

Позвольте, Владимир Владимирович! Т.е. Вы утверждаете, что практически вся Новороссия уже освобождена и это позволяет Вам начать говорить, что объявленные цели СВО успешно выполняются и значит можно вести речь о завершении СВО?

Господин президент! Взгляните в энциклопедические словари и почитайте, что такое Новороссия? Тем более, что Вы начали употреблять это название еще в 2014 году.

Позвольте Вам напомнить , что Новороссия это часть территории нынешней Украины от Харькова до Одессы.

А разве территория Харьковской области и город Харьков находятся под нашим контролем?

А город Одесса и Одесская область тоже уже освобождены?

А город Николаев и Николаевская область вошли уже в состав Российской Федерации?

А что означают Ваши слова «значительная часть Донецка»? А разве бывшая Донецкая область не входит в состав ДНР? Но ведь ШЕСТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ее территории все еще находится сегодня под контролем ВСУ. А мы уже пятнадцать месяцев не можем выбить украинскую армию из Марьинки и Авдеевки, по сути пригородов Донецка, откуда ежедневно ведется обстрел столицы Донбасса. А разве Славянск и Краматорск, как и сотни других населенных пунктов Донбасса уже освобождены?[...]

Не хочу давать Вам советы, поскольку это очевидно бесполезно, но попробуйте завести у себя на стене в кабинете подробную карту боевых действий на Украине, где ежедневно будут отмечаться все изменения в ходе боевых действий. Которые желательно вносить Вам лично после ежедневного доклада нынешнего начальника Генштаба генерала Герасимова или даже министра обороны Шойгу. Может тогда Вы не будете позорится на весь мир незнанием ситуации на фронте?

Игорь Стрелков:

Сегодняшняя речь Верховного Некомандующего перед военкорами мгновенно развеяла весь мой сдержанный оптимизм, возникший по результатам первой недели вражеского наступления.

Я не могу охарактеризовать его иначе, нежели словами т.Швондера из "Собачьего сердца":

- "Это... какой-то позор!"