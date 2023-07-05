В Чечне жестоко избили адвоката Александра Немова и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которые ехали на суд к Зареме Мусаевой - матери известных чеченских оппозиционеров братьев Янгулбаевых. Александра Немова ранили ножом, а Елену Милашину не только избили, но и обрили, а также облили зеленкой. Фото и видео Милашиной стали поводом для множества возмущенных и сочувственных комментариев.

Дмитрий Гудков

Зареме Мусаевой в Чечне вынесли приговор – 5 с половиной лет для женщины, больной диабетом. Полтора года назад ее из Нижнего Новгорода похитили в Грозный силовики и, чтобы дальше удерживать ее, придумали, будто одного мента она поцарапала в суде. Уголовная статья.

Сегодня журналистку «Новой» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на суд к Мусаевой, не поцарапали. Их жесточайше избили и ранили. Милашиной сломали пальцы, требуя пароль от телефона.

Нужно добавить, что Мусаева никого не царапала. В суде, полтора года назад она лежала в обмороке. А мент просто порезался при бритье и потом выдавал это за «рану».

Мента, кстати, побыстрее сбагрили куда-то в ЯНАО, в суде этот человек так и не появился.

Что же такого страшного сделала пожилая Зарема Мусаева? Она родила братьев Янгулбаевых – критиков Кадырова.

Что сделали Немов и Милашина – вы знаете. То же, что Политковская и Эстемирова.

Я помню кадры со вручения Нобелевской премии Дмитрию Муратову. Помню на них Елену Милашину. В платье, в ратуше, рядом с королем. И вижу Елену сейчас.

Это разница между Европой и путинской Россией. Ровно это: при путинско-кадыровском режиме жизнь человека не стоит ничего. Есть только захватившие власть животные-дон, потерявшие человеческий облик и опасные, очень опасные.

Но и трусливые. Вынь Кадырова в Европу – и нет никакого Кадырова.

Этим Елена и отличается от животных-дон. Она – везде одна, везде высочайший профессионал и честный человек. Она не боится летать в Чечню, хотя знает о ней гораздо больше нас.

С другой стороны бешеные животные-дон. Против людей.

Евгения Альбац

Цена профессии в террористическом государстве

Григорий Пасько

Нападавшие на Елену Милашину не только избили, но и обрили ее.

Зачем?

Из разных источников узнаем, что:

«… На Северном Кавказе в виде наказания женщин часто обривают налысо или остригают им волосы. Иногда экзекуция сопровождается побоями, иногда жертва настолько запугана и подавлена, что даже не сопротивляется. Остригание волос это в чистом виде демонстрация силы и власти».

Обычно так делают подонки и трусы. Ну или садисты.

«В средние века остригали женщин, обвиненных в колдовстве. Затем сжигали заживо».

Индейцы срезали скальпы.

«В концентрационных лагерях нацистов, в советском ГУЛАГе, а позже и в китайских лагерях стрижка детей, женщин и мужчин наголо была обычным делом.

…После освобождения Франции более двадцати тысяч женщин, которых подозревали в «горизонтальном коллаборационизме», то есть в сексуальных связях с немцами, или обвиняли в торговле на чёрном рынке и в содействии гестапо, были острижены и подвергнуты публичным унижениям.

«Вместо того, чтобы наказывать истинных преступников, издевались над девушками. Доходило до того, что их стригли наголо».

Юлий Цезарь, одолев «непобедимых» галлов, не стал истреблять их семьи, но срезал им косы.

На протяжении всей истории человечества так унижали пленных воинов, политических заключенных и нарушителей общественного порядка.

Так, в России осужденным преступникам выбривали левую часть головы. Это позволяло легко узнать их, если они совершали побег.

В Китае во время культурной революции 1960-х годов недостаточно усердных чиновников стригли «по-армейски». «Острижен — значит подчинен».

Во Франции вплоть до середины XX века обривали головы трудным подросткам в исправительных учреждениях: уголовное наказание дополнялось лишением права на индивидуальность».

…Журналистику в России - а журналистов из Новой» тем более! - путинские холуи давно пытаются полностью подчинить, запугать, уничтожить.

Вопрос, будет ли расследовано это преступление, в нынешние времена выглядит риторическим.

Михаил Нисенбаум

ФAШИЗM-2023

В одном снимке правда о том, как в Чeчнe относятся к женщине, к свободе слова, к праву. Кто-нибудь верит, что такие преступления станут невозможны или, по крайней мере, будут полностью раскрыты и осуждены?

Катерина Гордеева

Помню, Рамзан Кадыров говаривал: «на сегодняшний день Чечня является самым безопасным регионом России».

Любому известно: Кадыров контролирует в Чечне всё, всех. Птицы не летают над этой территорией без его ведома.

Как же так вышло, что на Милашину и Немова посреди белого дня в такой безопасной республике так зверски напали?

И неужели и это останется безнаказанным, как будто ничего не было.

Некоторые "патриоты" прокомментировали избиение в традиционно людоедском духе.

Юлия Витязева

По «избитой» и обритой Милашиной: не верю!

Она известная повокаторша и иностранный агент. Да, она долгие годы пыталась гадить руководству Чечни и выставлять чеченцев чем-то вроде вселенского зла. Но пачкать об нее руки там никто не будет. Ибо она настолько там презираема, что прикоснуться к ней - буквально харам.

Поэтому, глядя на целую и чистую одежду «избитой», на которой только воротник припачкан зелёнкой и нет следов остриженных волос, а также памятуя все ее предыдущие провокации, склоняюсь к мысли, что все это - очередная попытка выставить Чечню «бандитским аулом» и тем самым разогнать очередной заказной хайп из серии «караул, в России журналистов бьют».

Кстати, засекаем время, как скоро Госдеп выскажет свое осуждение на заданную тему.

Егор Холмогоров

Вопрос в том, кто виноват, что таких сказочных персонажей приходится не судить, а бить.

Оппозиционные комментаторы восхищаются смелостью журналистки и адвоката.

Кирилл Мартынов

Кадыровцы думали, что избить журналистку и адвоката - это хорошая идея, они испугаются, уедут молча, больше не вернутся. Но у Милашиной храбрости больше, чем во всем батальоне "Ахмат". И Кадыров в результате нападения получил максимальное внимание к суду над Заремой Мусаевой.

Илья Азар

Лена Милашина очень смелый и хороший человек, а руководители Чечни, причастные к этому нападению, очень трусливые и плохие люди

Наталья Геворкян

Воздержитесь от «зачем поехали» и прочего подобного. Поехали выполнять свою работу. Безнаказанность зла -это беда.

Владислав Иноземцев

Можно лишь восхищаться теми, кто остаётся в России и продолжает бороться за правду и свободу. Никто не знает, когда придёт победа и случится ли она вообще - и это делает подвиг таких людей как Елена и Александр, ещё более неоценимым

Павел Каныгин

Случившееся в Грозном — подтверждение грустного факта, что смелая и честная журналистика в смертельной опасности. Ее боятся до дрожи, в ней видят угрозу, она вызывает такую яростную истерику диктатуры, за которой на самом деле отчетливо видны лишь беспомощность и слабость.

Вооруженные бронированные самцы, столько слов сказавшие про достоинство кавказского мужчины, напали на безоружную женщину, били ее ногами, обрили волосы, нанеся черепно-мозговую травму, а за отказ разблокировать телефон сломали пальцы.

Не знаем точно, кто заказчик этой позорной атаки. Но ответственность, безусловно, лежит и на Рамзане Кадырове. И конечно, на Путине, который год за годом разъединял людей в нашей стране и плодил ненависть.

Чечня стала территорией правового произвола не без участия Путина, напоминают многие комментаторы.

Леонид Гозман

Кадыров, конечно, злодей. Но нельзя забывать, что самая большая ответственность за нападение на Елену Милашкину и Александра Немова лежит на Путине!

Олег Пшеничный

Не стоит отделять современную Чечню от путинской России. Это, как говорят, — «самая мякотка» путинизма. Беспредельное насилие, бесправие простых людей, безудержное обогащение фараонов, слегка прикрываемое лицемерными «скрепами» и «традициями».

Гораздо лучше нас об этом знает Лена Милашина, которая годами туда ездит, ничего и никого не боясь, и рассказывает обществу и миру правду о том, что там происходит, и защищает людей правдой, которую путиноиды так боятся. Кадыровцев это всё бесит, но разумеется они оглядываются на Москву.

Но пальцы сломал Лене — Путин, вся система, которую он построил, и кадыровская Чечня только её часть, первый полигон, с которого Путин начал свои кровавые эксперименты, а Дон Дон — только его жалкая пешка, убогий и трусливый наместник.

Мария Филимор-Слоним

Всё дозволено, почувствовали они! Ужас!

Андрей Волна

Что мне кажется важным в оценке сегодняшних событий?

Это то, что не чеченцы убивают. Не кадыровцы воюют с женщинами. С адвокатами. Воюют с детьми.

Вернее, не только кадыровцы избивают и убивают.

Это Россия избивает, воюет, убивает. А не один её регион.

Вот сегодня - очередной удар по Харьковской области. И тридцать один пострадавший. Из них 9 (девять) детей.

Так что нет. Чечня тут не исключение. Разве делает это чуть более нарочито. Да и то…

Комментаторы вспоминают, как вели себя кадыровские бойцы во время пригожинского мятежа, и отмечают, что слухи о болезни Кадырова оказались преувеличенными.

Аббас Галлямов

Лучше бы эти вояки с пригожинцами так же храбро себя вели. А то журналистов и адвокатов избивать много мужества не надо.

Илья Барабанов

Все пятнадцать отрядов «Ахмат», университет спецназа в Гудермесе, дон Рамзан и Адам Султанович максимально эффективны на поле боя, когда на горизонте появляется сводный батальон журналисток и адвокатов.

Если на конституционный строй наступают правозащитницы вместе с Борисом Ефимовичем, то не горцы на поле боя, а звери.

А что касается настоящей войны, то пока дураки шашками махали и верили в блицкриг, дон наступал. Пожгли его колонны под Киевом, дон больше не наступает. Когда в 2007-м делали главой Чечни, уговора про войну не было, дон. Про войну Tik Tok смотрите, дон. А вот с Милашиной воевать - это дон умеет.

Виталий Рувинский

Потерпев неудачу в противостоянии мятежникам, они занялись тем, что умеют лучше всего.

Рамзан Кадыров действительно жив и здоров. Понятно теперь даже без вчерашнего видео.

Какие же твари. И какая же безнадега.

Виктор Шендерович

Кадыров окончательно убедил нас в том, что он жив. В Чечне тяжело избиты корреспондентка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов...

А Зарему Мусаеву, на суд над которой они прилетели, судили без адвоката и приговорили к 5,5 годам заключения.

Андрей Десницкий

Немов и Милашина - это вам не Пригожин.

С ними они воевать могут и хотят.

Ах да, и Москалькова выразила глубокую озабоченность.

На происходящее отреагировали и в Кремле.

Омбудсвумен Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал, чтобы в Чечне "провели проверку".

Татьяна Фельгенгауэр

Москалькова по ситуации с Милашиной и Немовым обратилась в СК Чечни!!! Господи прости, а чего не лично к Кадырову? Она прикидывается?

Александр Фельдман

О, мы все знаем, как деликатно работают суровые бастрыкинские следователи на территории Чеченского княжества... Руслан Геремеев не даст соврать!

Тихон Дзядко

Когда я подал заявление в СК на Кадырова за угрозы в адрес журналистов Дождя, московский СК ожидаемо передал заявление в Чечню. Стоит ли говорить, что там это заявление и осталось без движения?

Алхас Абгаджава

В пресс-службе СК РФ заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от чеченского управления провести проверку и подготовить доклад по ситуации.

Ну да, в каких-то случаях он тут же сам дело возбуждает, а тут проверку провести и доклад по ситуации.

А знаете, что в первую очередь будут делать следователи по "ситуации"?

Мучать вопросами пострадавших - журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

В целом же российские официальные лица оказались на удивление единодушны в осуждении нападения.

Реакция чиновников заставила комментаторов предположить, что в Кремле всерьез опасаются эксцессов со стороны кадыровцев.

Иван Преображенский

Там уже ломанулись всякие подментованные уполномоченные по правам человека, фсбшник Хинштейн в Госдуме призывает "расследовать" типа же нападение на журналистов. Журналистку и адвоката вывозят в больницу в Беслан, в Чечне их оставлять опасно с этим животным в качестве главы республики.

Ну а от очередного напоминания, что кадыровцы от Вагнера побоятся их защищать, зато в любой момент их самих могут избить, изнасиловать, убить и никакого расследования не будет, в Москве в очередной раз явно зассали.

Аркадий Дубнов

Реакция правящей элиты, - обращения депутатов, сенаторов, омбудсменов в генпрокуратуру, в следком с требованием разобраться с обстоятельствами бандитского нападения в Грозном на журналистку Милашину и адвоката Немова, прилетевших из Москву на открытый суд на Заремой Мусаевой, - выглядит согласованной. В нынешних российских условиях такое возможно только по команде сверху.

Это еще один, пусть и неожиданный результат мятежа Пригожина. То, что власть была им изрядно напугана, это реальность. И теперь представилась удачная возможность упредить угрозу еще одной, практически бесконтрольной ЧВК на территории целого российского региона, Чечни. Да и хозяин ее выглядит каким-то нездоровым и одутловатым.

Кружат где-то черные лебеди, кружат...

Игорь Эйдман

Судя по всему, в российской верхушке назревает новый скандал: ФСБ против Кадырова. Неожиданно не нападение на журналистку и адвоката (обыденное для России дело, к сожалению), а реакция на это представителей власти.

Множество российских чиновников уже выразили по этому поводу лицимерную "озабоченность". Среди них известные чекистские стукачи: Хинштейн и Клишас. Думаете они вдруг озаботились репрессиями против журналистов? Нет конечно. Видимо, их ФСБэшные кураторы решили использовать это нападение в качестве повода для атаки на кадыровцев.

Отношения между ФСБ и Кадыровым - не лучше, чем между Пригожиным и министерством обороны. Холодная война между ними редко выходит в паблик, но продолжается годами. Видимо, аппаратная победа Шойгу над Пригожиным вдохновила Бортникова, и он решил начать атаку на Кадырова. Возможно, способствовали этому и ухудшение состояния здоровья Кадырова, и ослабление его позиций в связи с неудачами кадыровского тик-ток войска в Украине.

Видимо, нас ожидает очередной занимательный жаба-гадюкинг. Внутренние противоречия усиливаются, давление в системе нарастает. Мятеж Пригожина не привёл к фатальному обрушению системы только благодаря счастливому для неё стечению обстоятельств. Взрыв не предотвращён, а отложен. Причиной его может стать любой следующий конфликт в правящей верхушке.

Андрей Лошак

Очередная адская история из wild wild Russia. И ведь даже уголовное дело не возбудят. Преступники - это те, кто возвышает голос против убийств и насилия. Илья Красильщик и Женя Беркович - вот кто теперь преступники.

Страна, в которой президент сознательно уничтожил правовую систему, живет теперь по закону джунглей: кто сильный, тот и прав. Вчера на большую дорогу вышли вагнеровцы, сегодня кадыровцы. Завтра - еще какие-нибудь племенные царьки. 90-е, которыми так любил пугать путин, покажутся цветочками. Деньги на войну и содержание гигантской армии силовиков рано или поздно закончатся. И тогда и без того одичавшая страна, в которой отменили закон и мораль, окончательно погрузится в варварство. Failed state, Сомали с ядерными ракетами, где все воюют со всеми, - этот пугающий Запад сценарий будущего России кажется теперь вполне реалистичным

Александр Кынев

Про историю с Милашиной скажу следующее: помимо общей дикости происходящего то, что происходит наносит колоссальный вред и самой системе, так как размывает смысл её существования - мы помним, что власть это легитимизированное насилие. Если оно становится неконтролируемым, то перед гражданами возникает вопрос: а зачем такая власть нужна? Право на насилие это вопрос о власти.

Если бы не было бы истории с кувалдой и закрытых на неё глаз, может и не было бы мятежа 24 июня. Беспредел не наказанный рождает следующий беспредел

Максим Трудолюбов

Есть такой дорожный знак: «Конец всех ограничений». Уже много лет Кремль снимает формальные и неформальные ограничения для обслуживающих высшую власть людей. Гражданским элитам, привыкшим к высоким доходам и интеграции в западные общества, Путин предлагает дополнительную свободу обогащения в стране - поскольку с заграницей стало чуть сложнее. Он последовательно поощряет коррупцию, закрывая доступ к данным о собственности, разрешая не публиковать декларации и выводя Россию из Конвенции об ответственности за коррупцию. Силовым элитам он дает свободу поиска «врагов», преследования за инакомыслие и свободу бессудного насилия.

Сейчас мы видим это в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Удивительным образом, органам и даже официальным правозащитникам была дана команда выразить озабоченность этим преступлением. Возможно, это - как и раньше бывало - готовность Кремля с помощью журналистов и настоящих правозащитников слегка погрозить пальцем Кадырову. Который кажется не горел желанием вступать в сражение с пригожинскими войсками. А, возможно, и осознание того обстоятельства, что отмена ограничений в итоге бьет по самой же путинской системе. Это было слишком очевидно во время мятежа. Но установление ограничений настолько не вяжется с этой властью, что по-настоящему их установить они не смогут

Не за горами тот момент, когда Россия погрузится в хаос, уверены некоторые комментаторы.

Леонид Невзлин

Россия растеряла все атрибуты государства. Границ у нее нет. Право не действует. Вместо аппарата управления – deep state и система его обслуживания. «Патриотизм» стал национальной валютой, на которую можно купить от места в институте до права убивать безнаказанно. Монополия государства на насилие, таким образом, тоже отдана во франчайзинг.

Когда россияне вдруг задаются вопросами – а где следственный комитет, где вообще хоть какая-то реакция государства в виде действий на похищение и избиение в Чечне, они не видят, что государства-то у них уже и нет. Есть мафия, подменившая собой государство. Наивно ждать от нее борьбы с самой собой.

В этом криминально-бюрократическом гибриде довольно долго была внешняя стабильность, которую обеспечивал Путин в качестве арбитра, уравновешивая и используя в интересах мафиозной верхушки формальные (действующие от имени государства) и неформальные (действующие в теневом режиме договоренностей, секретных поручений и понятий) силы. Но арбитр ослаб, одрях, да и раньше не отличался высоким интеллектом. Он совершает одну ошибку за другой.

Самая большая промашка Путина во внутренней политике – решение в публичном пространстве встать на сторону Шойгу, вытеснив ЧВК «Вагнер» с Пригожиным за пределы РФ. Что автоматически нарушило систему противовесов и усилило Кадырова с Делимхановым и «Ахматом». Хотя, на самом деле, Путин по-прежнему никуда не денется от взаимодействия с Пригожиным, но внешне ситуация выглядит временным выигрышем Шойгу и приближением Кадырова к телу верховного босса.

Что будет дальше? Мафиозные войны/разборки, нападения и грабежи на территории, переставшей быть государством. Кто хитрее, умнее, сильнее, безжалостней и привлекательней для народа – имеет шанс. И это, конечно, уже не Путин. Из имеющихся сил выигрышней всех выглядит Пригожин. Единственная возможность у Путина спастись – передать власть преемнику, который сможет гарантировать ему безопасность, а также обеспечить баланс интересов всех кланов. Если территория не развалится к тому времени под нашествием черных лебедей

Михаил Ходорковский

Путин превратил Чечню в бандитский анклав. И тут важно понимать, что нормальные люди, которые проживают в Чечне, которые платят налоги, которые живут своей нормальной трудовой жизнью - их абсолютное большинство. Но ни один российский закон там не соблюдается. Путин трусливо отдал людей во власть одному конкретному бандиту и его клану. И этот клан, со своей собственной, неподконтрольной Минобороны армией, держит всю республику в ужасе.

До войны многим казалось, что Путину это на руку. Вот есть полностью зависимые от него боевики — и он их прикармливает, чтобы в нужный момент использовать. Например для политических убийств — Немцова и Политковской. Но что мы видим сейчас в том же Белгороде? Кадыровцы даже в оборонительных операциях неизменно идут за спинами срочников. Защищать интересы правительства, которое их содержит, они готовы только в тиктоке.

Зато их собственное влияние в других регионах только нарастает — теперь они тем же бандитизмом занимаются по всей стране. Похищают людей и увозят к себе на самосуд. Напомню, что Зарему Мусаеву, которой сегодня дали 5,5 лет колонии похитили из Нижнего Новгорода и насильно вывезли в Чечню в январе 2021 якобы на допрос.

Путин без проблем разбомбил Грозный «Градами», но брать на себя ответственность за интеграцию Чечни в российское правовое поле он не стал. Тогда бы пришлось брать ответственность за все, что происходит в республике, включая, например, военные преступления его же собственных офицеров — нет, это слишком сложно! Вместо этого он решил просто прикормить местных бандитов, чтобы те порешали вопросы между собой и ему не пришлось этим заниматься. И в результате созданный им же бандитский анклав стал расползаться по всей стране.

А что происходит со страной, когда в ней больше не соблюдаются законы? Когда по ней ездят туда-сюда никому не подконтрольные кадыровцы и творят беспредел? Когда нет верховенства права? Происходит распад. Неминуемый распад государственности. И без ухода Путина этот распад не остановить.