"Без жалости к своим". Доказательства удара российских военных по школе в Судже

Удар по зданию школы-интерната в Курской области был нанесен вечером 1 февраля 2025 года и стал одним из самых заметных событий той зимы. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые оккупировали часть Курской области с лета 2024 года (под контроль России город вернулся в марте 2025 года).

Сразу после удара украинские военные заявили, что по школе-интернату была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли четыре человека Поименные списки погибших в школе-интернате не публиковались ни одной из сторон, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, и на его фасаде была надпись "Люди".

Российское Минобороны сообщило, что по интернату ударили из установки HIMARS со стороны Сумской области Украины, в Кремле заявили о "чудовищной провокации киевского режима", Следственный комитет РФ завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ.

Украинские исследователи из НКО Truth Hounds провели собственное расследование: собрали все доступные свидетельства и материалы об этом событии, поговорили с экспертами по российской авиации и установили, с какой стороны и кем был нанесен авиаудар, а также разобрали тезисы российской стороны о том, что она непричастна к атаке.

Результатом этой работы стал доклад "Без жалости к своим: доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже". Полностью его можно прочитать на английском и украинском языках. "Система" пересказывает ключевые выводы доклада.

Кто такие Truth Hounds Truth Hounds (в переводе с английского – "Гончие правды") – украинская неправительственная организация, специализирующаяся на документировании и расследовании военных преступлений и нарушений прав человека в условиях вооруженных конфликтов. Основана в 2014 году в Украине. В 2023 году получила премию Andrei Sakharov Freedom Award. В 2025 году была объявлена в России "нежелательной организацией".

Какие факты указывают на то, что удар был нанесен именно российскими военными:

Детальная съемка здания школы-интерната с дрона показывает, что основные повреждения пришлись на крышу и 2-3 этажи. Это указывает на удар с воздуха (а не, скажем, на взрыв изнутри здания).

Характер повреждений, по данным авторов доклада, говорит о подлете боеприпаса с востока. Это подтверждается, в том числе, съемкой с дрона. Восточнее Суджи на момент удара находились только российские войска.

Опубликованные украинскими военными скриншоты системы "Вираж-планшет" показывают боевой маневр российского бомбардировщика Су-34 – на снимке не указано время, но по утверждению военных, зафиксирован именно тот самолет, который сбросил бомбу. Такой маневр полностью соответствует российским методическим рекомендациям по применению авиационной бомбы такого типа, которую обнаружили исследователи.

С начала января 2025 года российская авиация уже наносила авиаудары в районе интерната, что подтверждалось спутниковыми снимками, видео и данными российских телеграм-каналов.

Исследователи со ссылкой на своих экспертов также сообщили, что Су-34, сбросивший бомбу, вылетел с аэродрома в Бутурлиновке, расположенного в Воронежской области, в 375 километрах от интерната. Однако, скорее всего, этот аэродром использовался как промежуточный (для дозаправки или техобслуживания). Truth Hounds перечисляют пять других аэродромов, откуда мог вылететь бомбардировщик: Мариновка, Саваслейка, Актюбинск, Майкоп и Моздок.

Что не так с российскими версиями

Эксперты Truth Hounds также подробно разобрали попытки России опровергнуть причастность к этому авиаудару. В большинстве случаев эти версии или не находят подтверждения, или опровергаются другими сообщениями российских официальных лиц, СМИ, блогеров.

Версия № 1. Удар нанесли из "Хаймарсов", стоящих на вооружении ВСУ

Что писали в России. Поздно вечером 1 февраля 2025 года в российских телеграм-каналах появилось видео "пуска Хаймарсов, которые полетели в сторону Курской области". "Вполне возможно, на видео те ракеты, которые ударили по интернату в Судже", – говорилось в публикации.

Что пишут Truth Hounds об этом видео. Похоже, что на видео действительно установка HIMARS. Но по нему нельзя определить местность, откуда производился пуск. Кроме того, само видео подвергнуто монтажу: на нем показан пуск одной ракеты, а после склеек – еще трех. Таким образом, видео не подтверждает появившуюся в тот же день версию о пуске четырех ракет (тогда все четыре залпа шли бы подряд с одинаковым интервалом времени).

Версия № 2. ВСУ не могут зафиксировать пуск авиабомбы

Что писали в России. Близкий к российскому Минобороны телеграм-канал "Война с фейками" также утверждал, что украинские вооруженные силы не обладают достаточными техническими способностями, чтобы засечь такой предмет, как авиабомбу: таким образом авторы канала оспаривали подлинность скриншота из украинской системы "Вираж-планшет".

Что пишут Truth Hounds. Российская ФАБ-500 Фугасная авиационная бомба, принята на вооружение в 1950-е годы фиксируется на радарах не хуже разведывательных беспилотников, а их украинские военные наблюдали в тот же момент, что и пусковой маневр Су-34, возражают авторы доклада. Кроме того, они ссылаются на видео разбора завалов, опубликованное украинской военной комендатурой, в конце которого офицеру сообщают по рации о пуске бомб. Это свидетельствует о том, что у украинских военных есть такая информация.

Версия № 3. Российская авиация не вылетала из-за плохой погоды

Что писали в России. Вечером 1 февраля 2025 года телеграм-канал "Северный ветер" (его связывают с группировкой "Север" ВС РФ) со ссылкой на представителей ВКС России сообщил, что в этот день российская авиация якобы вообще не вылетала в районе Суджи из-за плохой погоды.

Что пишут Truth Hounds. Это сообщение противоречит другому заявлению Минобороны РФ, отчитавшемуся об авианалетах на Суджу в тот же день.

Почему это важно

Исследователи Truth Hounds подчеркивают: такой удар квалифицируется международным правом как военное преступление. Здание школы-интерната не было военным объектом, использовалось как пункт гуманитарной помощи, его поражение не дало военного преимущества, здание было маркировано надписью "Люди", и российская сторона была осведомлена о том, что здание используется как гражданский объект (в частности, авторы доклада ссылаются на записи переговоров представителя украинской военной комендатуры Суджи с командиром "Ахмата" Апти Алаудиновым – последний разговор был записан 31 января, накануне удара, и представитель украинской комендатуры рассказывает российскому командиру о мирных жителях в интернате).

Авторы доклада также отмечают, что в здании могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Однако, согласно нормам международного гуманитарного права, это не делает интернат законной военной целью: объект может считаться таковой лишь в том случае, если его назначение или использование вносят существенный вклад в военные операции, а его захват или уничтожение дают военное преимущество. Интернат с пунктом гуманитарной помощи этим критериям не соответствует.

Также исследователи настаивают, что удар был именно целенаправленным (не случайным), что также относит это событие к категории военных преступлений.

Что происходило в Судже после удара

После того, как Суджа вернулась под контроль России весной 2025 года, силовики массово опрашивали местных жителей. На сайте издания "Точка" приводились рассказы жителей Суджи и окрестных сел об этих беседах с ФСБ:

"Говорить о методах освобождения Суджи не принято, – рассказал журналистам "Точки" житель одного из сел Суджанского района. – А города-то практически нет… Что-то уцелело, но в целом… Общаться разрешили только с правильными СМИ. И лишнего говорить нельзя".

Точных данных о числе погибших мирных жителей в Курской области в период украинской оккупации нет. В январе 2025 года спикер украинской военной комендатуры Алексей Дмитрашковский говорил о 112 погибших в Суджанском районе. В апреле 2025 года губернатор Курской области Александр Хинштейн называл цифру 288, а в начале 2026 года глава СКР Александр Бастрыкин – 445 погибших жителей региона. Эти официальные цифры не подтверждены и не опровергнуты независимыми источниками.