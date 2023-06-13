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Бежавшему из России военному пилоту разрешили жить в Литве

Дмитрий Мишов во время интервью Би-би-си

Летчику российских Военно-воздушных сил Дмитрию Мишову, который отказался воевать в Украине и сбежал в Литву, разрешено проживать в стране в ожидании рассмотрения его прошения об убежище. Об этом сообщает агентство Delfi.

Соответствующее решение Департамента миграции Литвы поступило вечером в понедельник в Службу охраны государственной границы. Мишов допущен в Литву, ему разрешается поселиться в выбранном им месте на территории страны, сообщил агентству представитель литовской пограничной службы Гедрюс Мишутис.

По информации литовских властей, Мишов незаконно попал в Литву не через внешнюю, а через внутреннюю границу ЕС. Сам он утверждал в интервью Би-би-си, что попал в Литву в конце мая, перейдя границу через лес с помощью антипутински настроенных отставных офицеров. В начале июня российский офицер сдался миграционным властям Литвы.

26-летний лейтенант Мишов – выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища, он служил в 15-й бригаде армейской авиации, с первого дня войны принимающей участие в российском вторжении в Украину. За месяц до вторжения в 2022 году пилот подал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Его служба в армии должна была закончиться в октябре. Однако после объявления мобилизации в России его увольнение было отменено. В январе пилота обязали отправиться на фронт. Не помогли ни попытка оспорить решение в суде, ни то, что он вскрыл себе вены. Тогда лейтенант решил скрыться за границей.

Оказавшись в Литве Мишов дал интервью Би-би-си, в котором рассказал как и почему пытался уволиться из армии. Он заявил, что считает войну в Украине преступлением, совершённым ради сохранения власти президента России Владимира Путина.Армия, по его мнению, к войне была абсолютно не готова и до сих пор в ней не заинтересована. "Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления", – говорит офицер. По его словам, военные не верят пропаганде Кремля и не считают, что в Украине правят нацисты или что Киев готовил нападение.

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