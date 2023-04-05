Бежавший офицер ФСО рассказал об отпуске Мишустина на дорогом курорте

Глава правительства России Михаил Мишустин в августе прошлого года находился в секретном отпуске на одном из самых дорогих курортов России. При этом пресс-служба Мишустина в период, когда он находился в отпуске, использовала так называемые консервы, то есть заранее записанные сюжеты, чтобы создать впечатление, будто бы чиновник находится в Москве. Кто платил за отдых, цена которого могла превысить 20 миллионов рублей, неизвестно. Это утверждает центр "Досье" на основе рассказа бежавшего из России бывшего офицера ФСО Глеба Каракулова.

Во вторник "Досье" опубликовал большое интервью с Каракуловым, который до своего отъезда из России в октябре прошлого года обеспечивал секретную связь для президента Владимира Путина. По данным бывшего капитана ФСО, для Мишустина в августе прошлого года был полностью выкуплен курорт Altay Village Teletskoe на Телецком озере в Республике Алтай. Цена аренды одного коттеджа на этом курорте, по его словам, доходит до 300 тысяч рублей в сутки, выкуплены на период с 8 по 14 августа были все коттеджи. Каракулов утверждает, что сам находился в это время в "свите" Мишустина на Алтае.

Центр "Досье" проверил утверждения бывшего офицера, в частности с помощью сервиса Flightradar24. Выяснилось, что самолёт ТУ-214 с номером RA-64522, который использует в поездках Мишустин, вылетел 8 августа из Москвы на Алтай, а 15 августа - с Алтая в Якутск, куда и прибыл глава правительства.

Сообщалось, что 12 августа Мишустин в Горно-Алтайске провёл два мероприятия. Всё остальное время с 8 по 15 августа он, как утверждается, был в отпуске. При этом 9 и 11 августа пресс-служба правительства публиковала материалы о якобы проведённых им рабочих встречах в Москве.

Чтобы выкупить весь курорт — 16 коттеджей — по подсчётам "Досье", нужно примерно 3 млн рублей в день, или 21 млн за неделю. По словам Глеба Каракулова, на оплату вертолётов, лодок, квадроциклов, СПА, а также на рестораны и выступления артистов могло уйти еще 20 миллионов. Нет никаких данных о том, что Мишустин заплатил за отдых из своего кармана. Как пишет "Досье", отдых мог быть оплачен из бюджета, или же, как предполагает Каракулов, мог быть подарком Мишустину от реальных владельцев курорта. Пресс-служба главы правительства не комментировала публикацию.

На том же курорте, как обращает внимание "Досье", ранее отдыхала супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова; как утверждается в недавнем расследовании соратников Алексея Навального, вместе с Навкой на Алтае отдыхали и сам Песков и замминистра обороны Тимур Иванов. Как утверждает "Досье", курорт принадлежит структурам, близким к Сулейману Керимову.