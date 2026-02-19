Бежавшую из Чечни Айшат Баймурадову похоронят в Армении

Бежавшую от домашнего насилия Айшат Баймурадову похоронят в Армении за счет государства – никто из родственников так и не приехал забрать ее тело. Полиция Армении расследует уголовное дело об убийстве уроженки Чечни: подозреваемыми называют двух граждан России, которые действовали по указанию "пока не установленного лица".
Тело Баймурадовой находится в одном из ереванских моргов уже более 120 дней. Правоохранительные органы Армении за это время дважды обращались к России, чтобы проинформировать родственников, однако никто из них до сих пор не явился, чтобы забрать останки, сообщили Радио Азатутюн в Следственном комитете Армении. Когда именно будут проведены похороны, позже решит следователь, добавили в ведомстве.
Ранее партнер Баймурадовой попросил признать его потерпевшим по уголовному делу об убийстве для того, чтобы ему можно было выдать тело как близкому родственникому. С просьбой передать останки Айшат близким, а не родным неоднократно выступали и правозащитники кризисной группы "СК SOS".
- Тело Баймурадовой нашли в квартире в Ереване 19 октября. Позднее полиция по камерам наблюдения установила, что ночью, когда было совершено убийство, из этой квартиры выходили два человека — Карина Иминова и уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Он был судим по делу о финансировании терроризма, но в 2019 году с него сняли все обвинения. Оба покинули Армению в тот же день.
- Баймурадова обратилась за помощью к волонтерам не позднее января 2024 года. Она пожаловалась на домашнее насилие. Ей помогали как минимум две независимые кризисные группы, работающие с обращениями от жителей Северного Кавказа, – "СК SOS" и "Марем". Девушку эвакуировали в Армению.