Беженцев – в ГУЛАГ. Как в СССР расправлялись с теми, кто пытался спастись

К 80-летию советской амнистии для заключенных из Чехословакии Институт по изучению тоталитарных режимов опубликовал несколько сотен следственных дел НКВД, которые удалось получить из архива в Ужгороде (эти документы были рассекречены Украиной). Речь идет в основном о документах осужденных беженцев за "незаконное пересечение границы СССР" – выходцев из Подкарпатской Украины и других регионов Чехословакии, которые стремились спастись после начала Второй мировой войны. Все они были осуждены на несколько лет заключения в лагерях ГУЛАГа, а затем часть из них освободили при условии участия в боях Второй мировой войны на стороне Антигитлеровской коалиции.

Амнистия была объявлена 3 января 1942 года. Целью ее не было обычное освобождение, но формирование чехословацкой бригады в Бузулуке, которая впоследствии принимала участие в боях за Харьков, Киев, за контроль над Дуклинским перевалом и участвовала в освобождении чехословацких территорий.

Из 8 тысяч граждан Чехословакии, которые к моменту объявления амнистии находились в лагерях ГУЛАГа, отправиться на фронт согласилась большая часть из них – около пяти тысяч человек. Их освобождение происходило постепенно. Некоторые, несмотря на посланные просьбы воспользоваться правом, которое амнистия предоставляла, не дожили до освобождения, некоторые погибали на пути в Бузулук (было несколько случаев, когда амнистированные были застрелены лагерной охраной). Некоторые заключенные впоследствии погибали в сражениях и только часть из них после окончания войны смогла вернуться на родину.

Сегодня Чехия внесена в России в список недружественных стран, хотя чехословаки вместе с белорусами, россиянами, украинцами и другими народами воевали на стороне Антигитлеровской коалиции, а многие из них погибли в боях за освобождение СССР.

В память об этих людях была опубликована пока лишь часть следственных дел, которые вела НКВД, однако в будущем Институт изучения тоталитарных режимов Чехии планирует оцифровать дела всех заключенных. Архивный фонд насчитывает более пяти тысяч следственных дел, в которых содержатся личные документы, фотографии, документы следствия, а также приговор. Сейчас опубликована первая часть, насчитывающая несколько сотен документов. О том, как чехословацкие граждане оказывались на советской территории, почему были осуждены несмотря на то, что являлись беженцами, и какова была их судьба после войны – рассказывает чешский историк Ян Дворжак:

– Эта цифра – более пяти тысяч человек – окончательная, или же в украинских архивах содержится лишь часть дел, а некоторые находятся в России, и вы не имеете к ним доступ?

– Список, который мы планируем опубликовать целиком, касается только тех чехословаков, которые убежали из Подкарпатской Украины в Советский Союз и были интернированы либо заключены в лагерях ГУЛАГа. Некоторые по амнистии вошли в состав чехословацкой бригады – поэтому мы подготовили список к годовщине амнистии, объявленной в 1942 году. Обнародованные документы НКВД – это дела, которые были открыты на беженцев сразу после того, как они пересекали границу. К сожалению, дополнительные сведения из России об этих людях нам получить не удалось.

– Что в этих документах вам удалось обнаружить?

– Речь идет о следственных делах. В них, кроме обычных в таких случаях протоколах об обыске и протоколах допросов мы обнаружили документы, которые были конфискованы у беженцев после ареста – личные документы, фотографии, паспорта. Не во всех случаях, но иногда в делах встречаются приговоры. Чаще всего беженцы получали трехлетний срок заключения в исправительно-трудовых лагерях – и в документах есть указания, в какие лагеря ГУЛАГа их направляли.

– Речь шла о беженцах. Как случилось так, что они оказывались в заключении?

– Они были осуждены за нелегальный переход советской границы или за незаконное нахождение на территории Советского Союза. Беженцы в основном убегали с территории Подкарпатской Украины, оккупированной Венгрией в 1939 году. Из-за того, что СССР, опираясь на соглашение с фашистской Германией, напал в 1939 году на Польшу, и таким образом отодвинул советскую границу на Запад, СССР стал граничить с Венгрией, а жители Подкарпатской Украины убегали из-за преследований, начатых в Венгрии во время войны. Часто они так поступали под влиянием советской пропаганды, которая призывала, что беженцы получат охрану на советской территории. Реальность оказалась иной и всех этих людей сразу же после перехода границы арестовывали и обвиняли в нелегальном пересечении границы СССР, а затем судили и отправляли в лагеря ГУЛАГа.

-– С чем было связано такое отношение к беженцам в СССР?

– Советский Союз, конечно, преследовал только свои собственные интересы. Основной причиной, почему так происходило, был недостаток рабочей силы в экономике. Заключенные трудились почти бесплатно, их использовали в отдаленных районах СССР, где находились лагеря ГУЛАГа. Ко всему прочему Советский Союз тогда готовился к войне как с фашистской Германией, так и с "империалистическими силами", как писали тогда в советских документах о Великобритании и Франции, поэтому новые территории, которые СССР занял, он стремился очистить от "вражеских элементов" – так называли всех граждан иностранных государств, в том числе и чехословаков, сбежавших в Советский Союз.

– Документы публикуются к 80-летию амнистии, объявленной в отношении этих осужденных. Как удалось договориться об освобождении?

Причины, почему одних беженцев осуждали только за переход границы, а других – за шпионаж, были незначительными

– Несмотря на то, что чехословацкие власти знали о том, как СССР поступает с гражданами их страны, основной причиной амнистии было все же решение советских властей: они начали переговоры об освобождении граждан Чехословакии. Решение было принято после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. Только после этого СССР возобновил дипломатические отношения с чехословацким правительством, которое в то время находилось уже в изгнании в Лондоне. После этого и стали договариваться о возникновении армейского подразделения. Переговоры, как это часто случается, затянулись. С одной стороны, из-за политических требований СССР, с другой, – из-за довольно быстрого продвижения немецких войск, когда они дошли почти до Москвы, что привело к приостановлению переговоров из-за необходимости решать военные задачи. Таким образом, несмотря на то, что переговоры начались в июне 1941 года, чехословаков начали освобождать из заключения только в начале 1942 года. Было решение Государственного комитета обороны СССР о возникновении на территории Советского Союза Чехословацкой бригады, частью этого решения был документ об освобождении всех интернированных или находящихся в заключении чехословацких граждан, которые захотят в это подразделение вступить. Решение не касалось лишь осужденных за шпионаж. И сегодня, когда мы читаем документы об этих "шпионах", мы понимаем, что в 99 процентах речь шла о ложных обвинениях. Причины, почему одних беженцев осуждали только за переход границы, а других – за шпионаж, были совершенно незначительными – чаще всего решающим было классовое происхождение. Например, в группе еврейских беженцев, которые искали спасения в СССР, шпионами оказывались рассказавшие, что до войны были владельцами небольшого бизнеса – гостиницы или ресторана (это был случай выходцев из Моравской Остравы). Шпионами назвали тех, кто до войны занимался политической деятельностью – в их числе были и члены коммунистической партии. Объяснение этому можно найти в материалах дел: считалось, что они должны были остаться на территории своей страны и включится в движение сопротивления. Более суровое наказание получали и те, у кого в СССР жили родственники.

– Сколько людей в итоге согласилось вступить в подразделение, которое формировалось в Бузулуке – по сравнению с числом тех чехословаков, которые находился в заключении?

– Подразделение начало формироваться в конце января 1942 года. Вступить в него можно было только добровольно и большинство заключенных этим шансом воспользовались – любая форма освобождения была лучшим решением, чем оставаться в лагерях. Оборонные ведомства Чехословакии стремились к тому, чтобы об амнистии говорили не только по радио, но чтобы обращение напечатали и в газетах и об этом узнало как можно больше людей. Ведь на территории Советского Союза были не только заключенные и интернированные чехословаки, там была и относительно небольшая диаспора – в основном на Волыни, но и в других местах по всей стране. Таким образом постепенно подразделение начало формироваться в Бузулуке, хотя набор в него осуществлялся не совсем так, как представляла себе чехословацкая сторона, людей было мало. По этой причине сначала не возникла бригада, как это замышлялось, а лишь полк пехоты. Проблема была в том, что освобождение происходило крайне медленно. Многие оказались на свободе не в первые месяцы после оглашения амнистии, а намного позже. Некоторые об амнистии не узнали, так как решение об освобождении принимали начальники исправительно-трудовых лагерей. Чаще всего из заключения неохотно освобождали граждан Чехословакии, родом с Подкарпатской Украины, потому что в СССР государственные органы их нередко считали гражданами Венгрии, а не гражданами Чехословакии, как это было до Мюнхенского соглашения 1938 года. Все эти причины привели к тому, что лишь часть тех, кто мог бы рассчитывать на амнистию, действительно были освобождены, не говоря уже о том, что часть заключенных до амнистии не дожила и погибла в лагерях – мы оцениваем, что такая судьба постигла 15-20 процентов чехословацких граждан, находившихся в заключении в СССР. В итоге подразделение в Бузулуке насчитывало около 1 тысячи человек в начале 1942 года. В ноябре того же года численность его выросла, так как удалось договориться о том, чтобы все же освободили и жителей Подкарпатской Украины. Позднее к этому подразделению присоединились также военнопленные словаки и венгры, которые сражались на восточном фронте на стороне фашистской Германии часто по принуждению, а потому перебегали на советскую сторону. В итоге к 1944-му году подразделение разрослось и насчитывало несколько тысяч человек, все же достигнув численности армейской бригады, которая впоследствии разрослась до размеров армии.

– В каких боях чехословаки принимали участие в составе этого подразделения?

– Самым знаменитым стало сражение при Соколово (деревня Соколово находится в Харьковской области) в марте 1943 года – это было первое сражение на восточном фронте, которое впоследствии умело использовала и коммунистическая пропаганда. Но это, конечно, не уменьшает смелость и отвагу тех чехословацких граждан, которые в нем участвовали. Позднее пехотный корпус, в который превратилась чехословацкая бригада, принимал участие и в других сражениях: на территории Украины в боях за Киев, Каменец-Подольский, а позднее в освобождении территории Чехословакии: Восточно-Карпатская операция, Моравско-Остравская наступательная операция. С советскими войсками это подразделение дошло и до Праги.

– То есть, чехословацкие граждане вернулись домой. Какова была судьба этих людей после окончания Второй мировой войны?

– Далеко не все возвратились домой. Многие из тех, кто вступил в бузулуцкое подразделение и пережил ужасы ГУЛАГа или советских тюрем, погибли во время боев на восточном фронте. Некоторым действительно удалось вернуться домой в составе подразделения. На родине их судьба сложилась, конечно, по-разному. Некоторые, опасаясь репрессий, после коммунистического переворота 1948 года убежали на Запад. Некоторые остались: в основном это были те, кто служил в чехословацкой армии или в органах безопасности (и эти люди сделали головокружительные карьеры, став членами партии, дослужившись до генеральских должностей или высоких политических постов), некоторых репрессировали повторно, уже в Чехословакии (нам известны и случаи, что это происходило по той причине, что они рассказывали о советской действительности, с которой они познакомились в лагерях ГУЛАга).

– Те люди, которые отказались вступить в формировавшуюся в Бузулуке бригаду, имели возможность вернуться в Чехословакию после того, как истек срок их заключения? Или они вынуждены были остаться в Советском Союзе?

– Судьбы были разные. Некоторые присоединились к упомянутому подразделению позже, некоторые возвратились домой после окончания Второй мировой войны, некоторые остались в СССР, особенно это касалось заключенных еврейского происхождения, которые выясняли, что в Чехословакии у них не осталось родственников и они погибли во время Холокоста. Я встречался с несколькими бывшими гражданами Чехословакии, которые остались в Советском Союзе. Большинство из них называли именно ту причину, о которой я рассказал, но некоторые остались потому, что у них родились дети и их партнерами были советские граждане.

При этом я хотел бы подчеркнуть, что о судьбе части граждан Чехословакии, оказавшихся в Советском Союзе, мы до сих пор вообще ничего не знаем. Нам известно о том, что они были осуждены и оказались в лагерях ГУЛАГа, но более подробной информации до сих пор в архивах найти не удалось. А российская сторона нам в этом не помогает – мы не можем получить в России документы, которые собирали уже во время заключения этих людей. В прошлом мы несколько раз пытались получить документы, но только в двух случаях эти попытки увенчались успехом. Удалось это ценой невероятных усилий – пришлось пройти через сложный бюрократический процесс, который вообще стал возможен из-за того, что в него включились родственники жертв репрессий и они лично запрашивали документы. Общее число осужденных при этом – 8 тысяч человек. Два успешных случая получения архивных документов в России – капля в море, – говорит историк Ян Дворжак.

Значительный вклад в освобождение по амнистии заключенных в лагерях ГУЛАГа граждан Чехословакии сыграл полковник Гелиодор Пика, начальник чехословацкой военной миссии в СССР. После прихода к власти в Чехословакии в 1948 году коммунистов Гелиодор Пика был казнен, так как оказался обвиняемым в сконструированном процессе.