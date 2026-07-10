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Беженцы из Чечни отравились в Хорватии

Беженцы из Чечни отравились в Хорватии
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Беженцы из Чечни отравились в Хорватии

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Ежедневные удары беспилотников в Азовском море, чиновники в Ставрополе пересядут на велосипеды, число желающих воевать за "Ахмат" сократилось как минимум в три раза, сбежавшего от кадыровцев Мансура Мовлаева оставили под арестом в Казахстане – об этом и не только в подкасте Кавказ.Реалии.

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