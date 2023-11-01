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В Великобритании открылся саммит "Безопасность искусственного интелекта"

Министр торговли США Джина Раймондо (слева) и британский министр по делам науки и инноваций Мишель Донилан (в центре) слушают выступление китайского вице-министра по делам науки и технологий Ву Джаоги
Министр торговли США Джина Раймондо (слева) и британский министр по делам науки и инноваций Мишель Донилан (в центре) слушают выступление китайского вице-министра по делам науки и технологий Ву Джаоги

Соединённые Штаты создадут институт проблем безопасности, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Министр торговли США Джина Раймондо объявила об этом в среду, выступая на международной конференции в Великобритании. Об этом сообщает "Голос Америки".

Институт примет участие в разработке международных стандартов безопасности, защиты и тестирования моделей ИИ.

"Мы не можем сделать это в одиночку, частный сектор должен сделать шаг вперед" – подчеркнула министр торговли США и сообщила о партнерстве с британским Институтом безопасности.

В понедельник президент Джо Байден подписал указ по проблемам искусственного интеллекта, обязывающий разработчиков систем ИИ, представляющих риск для национальной безопасности США, экономики, здоровья населения, предоставлять правительству на проверку результаты испытаний.

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