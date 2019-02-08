Самый богатый человек мира говорит, что его шантажирует таблоид

Владелец компании Amazon Джефф Безос заявил в четверг, что он стал объектом вымогательства и шантажа со стороны издателя таблоида National Enquirer, который, по его словам, пригрозил опубликовать интимные фотографии Безоса, если он не прекратит своё расследование по поводу того, как таблоид приобрел другие частные изображения и электронную переписку миллиардера.

Безос обнародовал в интернете электронные письма представителей холдинга American Media Inc., издающего журнал National Enquirer, где ему предлагают прекратить частное расследование под угрозой публикации фотографий, и подробно описывают, что изображено на них. Безос, чье состояние оценивается более чем в 130 миллиардов долларов, нанял частного детектива и предложил ему неограниченный бюджет с тем, чтобы выяснить каким образом его частная переписка с любовницей оказалась в распоряжении National Enquirer. Недавно National Enquirer опубликовал статью о внебрачной связи Джеффа Безоса, где были приведены эти сообщения. За день до публикации Безосы объявили о разводе.

По словам владельца Amazon, известие о начатом им расследовании привели в ярость руководителя холдинга AMI Дэвида Пекера, тесно связанного с командой президента США Дональда Трампа. Безос также предположил, что освещение убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги газетой, Washington Post, которой он владеет, также могло расстроить Пекера.

Джефф Безос сообщил, что к нему и его адвокату "сначала обратились с предложением устно. Они сказали, что у них еще много других моих текстовых сообщений и фотографий". «Вместо того, чтобы капитулировать перед вымогательством и шантажом, я решил опубликовать всё то, что AMI прислал мне, несмотря на возможные личные издержки и унижение, которым они мне угрожают», - написал Безос в своей заметке на вебсайте Medium.

National Enquirer в прошлом году стал объектом расследований после того, как стало известно, что он уплатил 150 тысяч долларов Карен Макдугал, которая утверждает, что у нее был роман с Дональдом Трампом за права на этот материал в 2016 году во время предвыборной кампании. Однако материал не был опубликован. Позже выяснилось, что деньги эти были переданы издателю таблоида личным адвокатом Дональда Трампа.