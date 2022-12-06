"Беззащитна даже Москва". Блогеры об атаке на авиабазу в Энгельсе

В последние дни были атакованы с беспилотников несколько российских военных целей, в том числе военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Официально украинские власти не объявляли об ударах по этим объектам, однако газета New York Times утверждает, что беспилотники были запущены с территории Украины.

Оба военных аэродрома находятся в глубоком тылу - в 500 и 700 км от украинской границы. Если у Украины появились боевые беспилотники такой дальности, это меняет правила игры, пишут как пророссийские, так и проукраинские комментаторы.

Сергей Бережной

Если это дрон, то поздравляю российскую ПВО.

Если это не дрон, то снова поздравляю, но уже всех нас.

Если это российская ПВО, то я не понимаю, почему только две точки, остальное где? Недоработка.

Александр Плющев

Как минимум, 450 и 600 км дроны пролетели незамеченными? Сочи находится в тех же пределах. Или они так ответственность за разгильдяйство сваливают?

Остап Кармоди

Две новости за сегодня:

1. Украина завершает испытания ударного беспилотника с дальностью полёта до 1000 км.

2. Взрывы на аэродромах военной стратегической авиации под Саратовом и Рязанью, под Саратовом удар по аэродрому нанесён беспилотником.

Похоже, что украинцы испытывают свой новый беспилотник в боевых условиях.

Атаке подверглись также аэродром в Курской области и комбинат в Брянской области.

Николай Митрохин

В сухом остатке от вчерашних и сегодняшних ударов украинскими реактивными беспилотниками по российским аэродромам в Курске, Рязани и Энгельсе.

У Украины появилось своё реактивное - а значит скоростное и дальнобойное (как минимум до 1000 км., но возможно и больше) оружие, которым она может обстреливать центральную Россию, Нижнюю Волгу и Северный Кавказ, не говоря уже о Крыме и Черноземье.

РФ придётся полностью пересмотреть концепцию своей ПВО/ПРО, на что потребуется время

Оружие достаточно мощное и достаточно точное для нанесения существенного вреда, включая поражение всего нефтяного, химического и энергетического, а также крупных мостов (например, через Волгу).

РФ придётся полностью пересмотреть концепцию своей ПВО/ПРО, на что потребуется время (а гарантий безопасности это всё равно не даст) и считать убытки. А жителям упомянутых выше территорий, в том числе москвичам, придётся осознать, что в какой то момент и за их окном может вырасти "гриб" взрыва и запылать что-то опасное.

Не зря российские власти уже два месяца проверяют бомбоубежища. Похоже их уже скоро будут довольно активно использовать по назначению.

Игорь Димитриев

В общем-то я все, что нужно было знать о российской армии, понял года три-четыре назад в Сирии. Тогда уже произошла серия атак по объектам ВС РФ с помощью беспилотников сделанных боевиками "из говна и палок". Сидели тогда вечером на отдаленной базе и спросил одного высокопоставленного офицера:

"Слушай, а если они в турецком "военторге" возьмут что-то посерьёзнее, что делать будем?"

Он пренебрежительно махнул в сторону ЗУшки под маскировочной сетки и ответил:

"Разбегаться будем".

"Слушай, ну это же позор. Российская армия разбегается от беспилотников Нусры"

"Позор, конечно. А кто об этом узнает? Вот у тебя телефон забрали. Думаешь, зачем? Чтоб пиндосы расположение базы не узнали? Так они знают все равно. Нет, чтоб никто не узнал о нашем позоре"

Максим Шевченко

Атака украинских беспилотников на аэродромы стратегической авиации под Саратовом и Рязанью напоминает полет Матиаса Руста, который взял, да и преодолел могучую (как рассказывали) систему советской ПВО и непреодолимую (как твердили) советскую границу.

Тогда приземление его самолета на Красной площади привело к невероятному скандалу и отставкам в руководстве советской армии.

А ведь тогда никто не погиб.

Напоминает полет Матиаса Руста, который взял, да и преодолел могучую (как рассказывали) систему советской ПВО

Но ущерб образу «щита Родины» был нанесен фатальный.

Советская армия отвечала за безопасность страны и ее руководство, вместе с руководством государства, было потрясено тем, что они не исполняют свои обязанности перед советским народом.

Сейчас дело иное.

Имидж армии и государства в РФ давно никого не волнует. На крайний случай, для укрепления имиджа есть статьи УК, тюрьмы и лагеря.

Но вот реальность досягаемости районов базирования ядерного оружия и средств его доставки относительно простыми и дешевыми ударными дронами стала для власти, уверен, неприятной неожиданностью.

Впереди еще масса неприятных сюрпризов.

При атаке на аэродромы пострадали стратегические бомбардировщики ТУ-95, погибли несколько военных.

Сергей Ауслендер

Представляю, как охренели в Пентагоне после сегодняшней атаки дрона на аэродром стратегической авиации. Они же там все планы разрабатывали — электронное подавление, потом крылатыми ракетами, с огибанием рельефа местности, массированный залп «Томагавками», вероятность поражения плюс минус, противодействие ПВО.

А тут беспилотник, цена которому три копейки, развалил два «стратега». Или больше.

Главный вопрос, который сейчас звучит в кабинетах над Потомаком — А чо, так можно было?

Альфред Кох

Ущерб, который нанесли эти беспилотники нельзя назвать огромным. Но он и не маленький. Трое российских военнослужащих погибли и, по разным оценкам, от трех до четырех стратегических бомбардировщиков - выведены из строя.

Но тут важно другое: оказалось, что во-первых, у Украины есть средства поражения на глубину не менее 700 км. И значит даже Москва теперь не находится на безопасном расстоянии от театра военных действий.

А во-вторых, этот инцидент показал, что стратегические объекты России (элементы пресловутой “ядерной триады”!) совершенно беззащитны и могут быть атакованы противником. И это факт, который теперь невозможно отрицать.

Даже Москва теперь не находится на безопасном расстоянии от театра военных действий

Я даже боюсь предположить, сколько денег украдено российскими генералами и командирами ВПК на создании системы защиты стратегических объектов от нападения с воздуха. Я уверен, что не один миллиард даже не рублей, а долларов перекочевали в их карманы за показ Путину красивых слайдов и мультиков про российский “Железный купол”. Не говоря уже про Госпремии и ордена с медалями…

И это событие для меня имеет огромный смысл, поскольку показывает реальный настрой всей военной верхушки России (за исключением самого главного лоха - Путина). Военная верхушка России в лице ее генералитета и командиров промышленности не собиралась воевать от слова “совсем”. Они до самого конца не верили, что этот кретин на это пойдет.

МО РФ назвало эту атаку "попытками Киева сорвать терактом боевую работу авиации РФ" - и заставило многих вспомнить цитату из "Войны с саламандрами" Чапека.

Юрий Альберт

Мне кажется, уже все процитировали, но невозможно удержаться:

"Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города". Карел Чапек

Кроме того, МО РФ заявило, что беспилотники были советского производства.

Аркадий Дубнов

Итак, ВСУ атакуют российские города в Поволжье с советских беспилотников. Генерал Конашенков настаивает, - советскими, потому что, если натовскими, сами понимаете, что…

Пропагандисты требуют решительного ответа.

Маргарита Симоньян

Трое наших военных погибли из-за атак беспилотников на наши аэродромы ни разу не в приграничной зоне.

Теперь уже пора перейти в режим 'Вставай, страна огромная!' - или все еще рано?

Сталина Гуревич

Знаете, какая первая мысль была, когда прочитала утром новость, что на рязанском аэродроме взорвался бензовоз?

- какого черта делать бензовозу на аэродроме, где даже грузчики керосинят? Так другу и написала, мол как пить дать, прилетела якась зараза.

Вообще, я на минуточку, только спросить, это же еще тоже не красная линия?

Нет? Ну я так и подумала.

ТЦ Донецк-Сити тоже нет? Ага, понятненько. Будем ждать, чего уж там.

Сергей Мардан

Чем мы можем помочь Курску? Только ударом по Киеву.

Очередной массированный обстрел Украины состоялся в тот же день, когда прозвучали взрывы в Энгельсе и под Рязанью.

Михаил Ходорковский

Вчера Путин снова обстрелял Украину, чтоб заморозить женщин, детей, стариков и пациентов в больницах.

Он сделал это в годовщину подписания Будапештского меморандума, теми самыми ракетами x-22 и x-55, которые Украина передала России в обмен на гарантии безопасности.

Предельно циничный пост написал по этому поводу Сергей Марков

Масштабный гуманитарный ракетный удар начался сейчас по Украине. Видимо по энергосистеме. Этот удар имеет целью прекратить удары ВСУ по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса и прекратить теракты, которые киевский режим проводит на территории России. Можно сказать, что сейчас 100 ракет России в небе с почти гуманитарными целями. Так его и надо называть. Гуманитарный удар. Ракеты добра.

Из-за "ракет добра" многие украинцы большую часть дня провели в бомбоубежищах. Полностью обесточена оказалась Одесса, некоторые станции метро в Киеве были настолько переполнены, что пассажиры не могли выйти на своих станциях.

Деморализовать украинцев все новыми ракетными ударами не удастся, уверены комментаторы.

Иван Яковина

Если я все правильно понял, до Киева сегодня ни одна ракета даже не долетела. Система ПВО, усиленная западными поставками радаров и ракет, далеко за городом сбила все ракеты, запущенные по столичным подстанциям и ТЭЦ.

В Одессе, к сожалению, бомбардировка была более результативной - город снова остался без света и воды, но, думаю, это поправимо.

Обстрелы будут обходиться российскому бюджету все дороже, а толку от них будет все меньше

К тому же, новые батареи ПВО продолжают поступать в Украину, система будет становиться все более надежной. Сначала столица будет прикрыта с воздуха, потом крупные города, вся страна...

В итоге массированные ракетные обстрелы будут обходиться российскому бюджету все дороже, а толку от них будет все меньше.

Павел Казарин

На севере Харьковской области в приграничье вещает российское радио «Жизнь».

Примерно каждые пятнадцать минут попса замолкает и хриплый голос начинает убеждать слушателей «не помогать украинской армии». Увязывает тяготы и лишения – с самим фактом вооруженного сопротивления. Уверяет, что Украина потеряла убитыми 170 тысяч солдат и призывает украинцев «вырваться из лап Зеленского». Каждый раз это нас очень веселит.

Россия ушла из этого региона так же стремительно, как и зашла. О ее присутствии напоминают лишь взорванные мосты, обстрелы, радио, вещающее из Белгорода, и брошенные при отступлении школьные учебники. Даже по российским законам они уже незаконны: печатались летом, а потому типография не успела перекрасить украинский юг в цвета российского флага.

С первого дня войны Россия надеялась, что сможет расколоть Украину. Она пыталась вбивать клин между востоком и западом. Между армией и политическим руководством. Путин призывал украинских генералов «брать власть в свои руки», а его пропагандисты – горевали над судьбой киевлян, «стонущих под пятой галичан». Москва так долго уверяла себя в искусственности украинского государства, что и теперь продолжает надеяться, что украинские внутренние заборы окажутся выше крепостной стены по периметру. [...]

Ракетные удары призваны были сломить Украину, но рискуют лишь сплотить

Впрочем, глобальное российское непонимание природы украинского государства проявилось и тут. Ракетные удары призваны были сломить Украину, но рискуют лишь сплотить. Подмены не происходит – и ответственность за холод и темноту украинские граждане не спешат возлагать на успехи собственной армии. Вместо внутренних окопов появляется общий этический контур. А повсеместность ракетных ударов дарит единство судьбы прифронтовым регионам и тем, что находятся в глубоком тылу. [...]

Вероятно, Москва может полагать, что время продолжает работать на нее. Что усталость украинского тыла станет накапливаться. Что нынешняя солидарность граждан подпитывается победами на фронте, а зимнее время может превратить войну в позиционную. Что рано или поздно противостояние врагу и его агентам может смениться вполне себе внутренней «охотой на ведьм». Вероятно, Россия полагает нынешнее агрегатное состояние Украины исключением – и надеется на то, что сосредоточенность уступит место раздражению, а воодушевление – апатии.

Будет ошибкой дать ей убедиться в правильности такого прогноза. Да, зима рискует заморозить интенсивность продвижения армии. Да, морозы могут замедлить сроки восстановления инфраструктуры. «Этот дождь надолго», что бы нам ни говорили торговцы чудесами. Нас ждет самая сложная зима в нашей истории – но она же обещает стать самой главной зимой в нашей истории. Важно просто не забывать, где враг.

Как бы этого ни добивались дикторы радио «Жизнь».