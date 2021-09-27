Би-би-си: "ЧВК Вагнера" не берёт людей из "ДНР" в Мали

Так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала вербовку наёмников для отправки в западноафриканское государство Мали. Некоторые бойцы ЧВК уже находятся в этой стране с августа – сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к частной военной компании из России за помощью в борьбе с террористами. Он сказал, что российское государство не имеет к этому отношения. При этом по закону создание ЧВК в России не предусмотрено, а власти до сих пор отрицали их существование.

"В Мали уже сейчас заходим", – рассказал Би-би-си один из бойцов "Вагнера" в конце августа. Би-би-си обратило также внимание на объявления о наборе специалистов в связанных с ЧВК пабликах в соцсетях. Требуются переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, повара, водители, сапёры, операторы беспилотных летательных аппаратов. Согласно объявлениям, в наёмники не принимают родившихся на территории УССР (существовавшая до 1991 года на территории Украины Украинская советская социалистическая республика). Не принимают жителей самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и аннексированного Крыма, а также граждан Грузии. При этом известно, что как в Донбассе, так и в Сирии, где, по многочисленным свидетельствам воевали бойцы ЧВК, среди них было немало уроженцев и граждан Украины.

Би-би-си обращает внимание, что СМИ и телеграм-каналы, которые, как и "ЧВК Вагнера", связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, сейчас активно пишут о ситуации в Мали и агитируют за российское вмешательство в неё.

Согласно многочисленным расследованиям, российские наёмники так или иначе присутствуют или присутствовали в таких странах, как Ливия, Судан и Центральноафриканская Республика.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идёт на сотрудничество с ЧВК после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране, где активны отряды местного отделения террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ).

Ранее в нескольких в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с "ЧВК Вагнера" для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.